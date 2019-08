Tlaibová a Omarová, vôbec prvé dve moslimky zvolené do Kongresu, vyjadrili podporu Palestínčanmi vedenému medzinárodnému hnutiu.

Jeruzalem 15. augusta (TASR) - Izrael zvažuje zákaz vstupu do krajiny dvom americkým kongresmankám a kritičkám židovského štátu, Rashide Tlaibovej and Ilhan Omarovej, ktoré v najbližších dňoch plánujú navštíviť Predjordánsko a východný Jeruzalem. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného izraelského predstaviteľa.



Presný dátum návštevy oboch členiek Snemovne reprezentantov z Demokratickej strany oficiálne nezverejnili, ale zdroje oboznámené s harmonogramom ich návštevy uviedli, že by sa mala začať cez víkend.



Tlaibová a Omarová, vôbec prvé dve moslimky zvolené do Kongresu, vyjadrili podporu Palestínčanmi vedenému medzinárodnému hnutiu s názvom "Bojkot, odliv kapitálu a sankcie" (BDS).



Izrael prijal zákon, ktorým by mohol zakázať vstup na svoje územie akémukoľvek podporovateľovi tohto hnutia. Izraelský veľvyslanec v Spojených štátoch Ron Dermer v júli uviedol, že zákonodarkyniam povolia vstup na územie Izraela z úcty k americkému Kongresu a americko-izraelským vzťahom.



Avšak nemenovaný izraelský predstaviteľ uviedol, že "konečné rozhodnutie" o ich návšteve v stredu konzultovali premiér Benjamin Netanjahu a ďalší poprední členovia jeho kabinetu. "Existuje možnosť, že Izrael nepovolí návštevu v jej súčasnej podobe...," uviedol zmienený zdroj.



Zákaz vstupu zvoleným americkým predstaviteľkám by mohol zvýšiť napätie vo vzťahoch medzi Netanjahuom, ktorý vo svojej predvolebnej kampani zdôraznil blízke vzťahy s prezidentom USA Donaldom Trumpom, a demokratickým vedením v Kongrese.



Americké zákonodarkyne Tlaibová (43) a Omarová (37) plánujú navštíviť nábožensky najcitlivejšie miesto Jeruzalema, Chrámovú horu.



Chrámová hora, ktorú moslimovia volajú Vznešená svätyňa, je plošina v tvare nepravidelného štvoruholníka nachádzajúca sa v Starom meste v Jeruzaleme. Časť západnej steny Chrámovej hory tvorí Múr nárekov, pozostatok židovského chrámu. Na vrchole hory stojí okrem dvoch posvätných stavieb islamu – Skalného dómu a mešity al-Aksá – aj niekoľko menších stavieb.