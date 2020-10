Izrael zvažuje zvýšenie pokút za nerešpektovanie pravidiel lockdownu

Tel Aviv 1. októbra (TASR) - Izraelská vláda sa rozhodla predĺžiť už platné prísne karanténne opatrenia až do 14. októbra, informoval vo štvrtok denník Haarec. Predtým sa predpokladalo, že v platnosti zostanú iba do 10. októbra.



Na stredajšom zasadnutí izraelskej vlády padlo aj rozhodnutie o zatvorení letiska Bena Guriona od 1. do 14. októbra.



Izraelská vláda potvrdila aj nové pravidlá zhromažďovania, podľa ktorých napríklad demonštranti budú môcť protestovať len v okruhu jedného kilometra od miesta svojho bydliska. Účasť na protestných zhromaždeniach nesmie prevýšiť 20 osôb a aj medzi nimi musia byť dvojmetrové rozstupy.



Vláda súčasne schválila obmedzenia týkajúce sa zhromažďovania počas nadchádzajúceho sviatku stánkov (sukot), ktorý sa začína v piatok pri západe slnka.



Teraz je zakázané, aby Izraelčania vo svojich stanoch ubytovali alebo prijali ako návštevu osoby, ktorí nie sú členmi ich rodiny. Za tento priestupok sa bude ukladať pokuta 500 šekelov (124 eur). Podľa The Times of Israel ide o kontroverzné opatrenie, ktoré musí ešte schváliť izraelský parlament.



Momentálne obmedzenia pohybu, druhé v Izraeli od začiatku pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2, nadobudli účinnosť 18. septembra, pričom o týždeň neskôr sa výrazne sprísnili.



Na stredajšom zasadnutí vlády padol aj návrh na všeobecné zvýšenie pokút, napríklad za nerešpektovanie nariadenia o izolácii by to mohlo byť od 5000 do 10.000 šekelov (1241 - 2482 eur), za nenosenie rúška alebo ochrannej masky na verejnom priestranstve od 500 do 1000 šekelov (124 - 248 eur).



Za posledných 24 hodín v Izraeli pribudlo 8919 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Podľa denníka The Times of Israel o tom vo štvrtok informovalo izraelské ministerstvo zdravotníctva.



Denník dodal, že Izrael eviduje kontinuálny rast počtu nakazených a stúpajú obavy, že nemocnice túto situáciu nezvládnu.



Z 68.811 prípadov ochorenia v aktívnej fáze je vo vážnom stave 810 pacientov, pričom 206 z nich je odkázaných na pľúcnu ventiláciu. Tieto údaje sú o niečo nižšie ako v stredu, keď došlo k prvému nárastu závažných prípadov na viac ako 830.



Zdravotnícke úrady v Izraeli varovali, že nemocnice začnú byť zahltené, keď počet pacientov vo vážnom stave stúpne nad 800.



Pokiaľ ide o počet obetí, v Izraeli ich od začiatku pandémie evidujú 1571.