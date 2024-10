Izrael zverejnil video Sinwára v Gaze v predvečer útoku zo 7.10.2023

Jeruzalem 19. októbra (TASR) - Izraelská armáda v sobotu zverejnila videozáznam spred roka, ktorý zachytáva vodcu radikálneho palestínskeho hnutia Hamas Jahju Sinwára, ako sa spolu so svojou manželkou a deťmi ukrýva v podzemnom tuneli a pripravuje si zásoby na dlhé skrývanie. Armáda tvrdí, že video vzniklo len niekoľko hodín pred bezprecedentným útokom na južný Izrael, ktorý palestínske komandá podnikli 7. októbra 2023. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Palestínske komandá po vpáde do južného Izraela v niekoľkých mošavoch a kibucoch i na festivale v Negevskej púšti terorizovali a vraždili civilistov i vojakov izraelských bezpečnostných zložiek. Pri ústupe do Pásma Gazy vzali so sebou ako rukojemníkov vyše 200 ľudí, časť z nich je naďalej v palestínskom zajatí.



Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari v sobotu na brífingu spresnil, že video pochádza zo 6. októbra 2023. Možno v ňom vidieť, ako Sinwár a jeho rodina - manželka a dvaja synovia - prechádzajú podzemným komplexom pod jeho domom večer 6. októbra 2023, len niekoľko hodín pred masakrom na juhu Izraela, dodal Hagari.



"Zostali tam sami niekoľko hodín. Sinwár a jeho syn chodia hore a dole, vracajú sa s jedlom, vodou, vankúšmi, plazmovou televíziou, matracmi a ďalšími vecami potrebnými na dlhý pobyt," dodal Hagari.



Izraelské úrady vyhlásili Sinwára za mŕtveho tento štvrtok, deň po tom, ako ho izraelskí vojaci zabili počas operácie v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Podľa denníka The New York Times pitva odhalila, že Sinwár bol postrelený do hlavy.



Izraelská armáda tiež zverejnila video, na ktorom vidieť izraelský tank strieľajúci na budovu, v ktorej sa podľa admirála Hagariho ukrýval vodca islamistického hnutia.



Sinwár sa na verejnosti neobjavil od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorú vyvolal útok 7. októbra. Izraelská armáda i tajné služby po ňom intenzívne pátrali, keďže bol považovaný za strojcu vpádu na juh Izraela.



Po smrti Ismáíla Haníju, ktorý bol zabitý 31. júla v Teheráne, bol Sinwár vymenovaný za politického vodcu Hamasu.