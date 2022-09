Izrael zverejnil vzácny papyrus z obdobia Prvého chrámu

Jeruzalem 7. septembra (TASR) - Izraelský pamiatkový úrad (IAA) vystavil v stredu verejnosti vzácny papyrus s nápisom v starovekej hebrejčine z obdobia pred 2700 rokmi. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Papyrus bol do Jeruzalema prevezený nedávno z USA, kde ho objavili s prispením náhody, píše agentúra AFP. Nápis je v hebrejčine, ktorá sa používala v období Prvého jeruzalemského chrámu (950–586 pred n. l.). Nápis obsahuje slová "poslané Izmaelovi" – časť textu však chýba. "Nevieme s určitosťou, čo presne bolo poslané a kam," povedal riaditeľ príslušného oddelenia IAA Joe Uziel.



Eitan Klein z IAA dodal, že Izraeliti počas doby železnej zaznamenávali kratšie zápisky na kúsky hliny a papyrus používali na oficiálnu korešpondenciu. Kusy papyrusu mohli v suchom prostredí Judskej púšte prežiť až do súčasnosti.



Experti však podľa Kleina pred týmto posledným objavom – ktorý bol vystavený v stredu – našli len dva ďalšie exempláre z obdobia Prvého chrámu. "Tento papyrus je mimoriadne jedinečný, mimoriadne vzácny," povedal.



Papyrus s nápisom sa do Izraela dostal z USA, kde ho vlastnil muž zo štátu Montana. Ten ho zdedil od svojej matky, ktorá ho v roku 1965 získala z bývalého Palestínskeho archeologického múzea (teraz je to Rockefellerovo múzeum) vo východnom Jeruzaleme. Muž v roku 2019 papyrus odovzdal Izraelskému pamiatkovému úradu.