Izrael zverejnil zoznam palestínskych väzňov, ktorých možno oslobodí

Jeruzalem 22. novembra (TASR) - Izrael zverejnil zoznam 300 palestínskych väzňov a zadržiavaných osôb, ktoré by mohli byť prepustené v rámci dohody o prepustení izraelských rukojemníkov zadržiavaných radikálnym hnutím Hamas a inými ozbrojenými skupinami v Pásme Gazy od 7. októbra.



Informoval o tom v stredu spravodajská web The Times of Israel (TOI), podľa ktorého toto zverejnenie dáva izraelskej verejnosti možnosť odvolať sa proti prepusteniu konkrétnych väzňov.



Podľa dohody s Hamasom má Izrael v prvých štyroch dňoch prímeria prepustiť do 150 palestínskych väzňov výmenou za približne 50 rukojemníkov.



Ďalší palestínski väzni zo zoznamu 300 mien sa dostanú na slobodu, ak budú prepustení ďalší rukojemníci zadržiavaní v Pásme Gazy.



Prevažná väčšina - 287 z 300 - palestínskych väzňov, ktorých prepustenie je naplánované, sú muži vo veku do 18 rokov. Väčšina z nich je zadržiavaná za výtržnosti a hádzanie kameňov na Západnom brehu alebo vo východnom Jeruzaleme.



Ďalších 13 väzňov sú dospelé ženy, ktoré boli väčšinou odsúdené za pokusy o teroristické útoky s použitím nožov.



Dosiahnutie dohody medzi Izraelom a Hamasom v noci na stredu oznámil Katar a medzičasom ju potvrdili obe strany konfliktu.



Na základe dohody palestínski militanti prepustia najmenej 50 izraelských rukojemníkov, v Pásme Gazy bude vyhlásené štvordňové prímerie na dodávky humanitárnej pomoci a Izrael prepustí vybraných palestínskych väzňov. "Počet prepustených sa zvýši v neskorších fázach vykonávania dohody," uviedlo katarské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.



Na rokovaniach o dohode sa zúčastnili predstavitelia Kataru spolu so zástupcami Egypta a USA. Washington predtým uviedol, že vykonávanie dohody sa začne "približne do 24 hodín" od jej oznámenia katarskými úradmi.



Dohodu medzi Izraelom a Hamasom medzičasom privítali viacerí západné štáty, ako aj Rusko a Čína, ktorá od štvordňovej humanitárnej prestávky v bojoch výmenou za prepustenie 50 rukojemníkov očakáva aj to, že "pomôže zmierniť humanitárnu krízu, deeskalovať konflikt a zmierniť napätie".



Francúzsko vo svojej reakcii privítalo dohodu o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ocenilo prácu Kataru pri jej zabezpečení a vyjadrilo nádej, že medzi prepustenými rukojemníkmi budú aj francúzski občania, doplnila agentúra AFP.



Aj Británia v stredu privítala dohodu o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, pričom ju označila za zásadný krok k poskytnutiu pomoci rodinám rukojemníkov a riešeniu humanitárnej krízy v Pásme Gazy. Podľa AFP sa to uvádza vo vyhlásení, ktoré zverejnil britský minister zahraničných vecí David Cameron.