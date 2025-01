Izrael zverejnil zoznam palestínskych väzňov, ktorých môže prepustiť

Jeruzalem 17. januára (TASR) - Izraelské ministerstvo spravodlivosti v piatok zverejnilo zoznam 95 palestínskych väzňov, ktorých by v rámci prvej výmeny zajatcov mohol oslobodiť už v nedeľu. Stať sa tak môže po schválení dohody o prímerí medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Prepustenie väzňov závisí od... schválenia dohody o prímerí vládou a nenastane skôr ako o 16.00 h v nedeľu (15.00 h SEČ)," uviedlo ministerstvo.



Izraelská väzenská služba v piatok podľa denníka The Times of Israel informovala, že prijíma opatrenia na zamedzenie akýchkoľvek "verejných prejavov radosti" pri prípadnom prepustení palestínskych zajatcov.



"Komisár Izraelskej väzenskej služby Kobi Jakobi vydal pokyn, že... na zabránenie verejných prejavov radosti v meste Aškelon a v iných oblastiach Izraela nebudú eskort z väznice Šikma zabezpečovať civilné autobusy (Medzinárodného hnutia Červeného kríža)," uviedla organizácia v oficiálnom vyjadrení.



V prvej fáze prímeria, ktorá bude trvať šesť týždňov, by malo dôjsť k výmene 33 izraelských rukojemníkov za stovky palestínskych väzňov.



Izraelský bezpečnostný kabinet v piatok schválil dohodu o prímerí medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy s platnosťou od nedele 19. januára, ktorú v stredu oznámili sprostredkovatelia v katarskej Dauhe. Dohodu o prímerí ešte musí schváliť celá izraelská vláda, jej zasadnutie bolo naplánované na piatok popoludnie.