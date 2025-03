Izrael zvyšuje bezpečnosť počas ramadánových modlitieb v Jeruzaleme

Tel Aviv 6. marca (TASR) - Izrael pred prvými piatkovými modlitbami v rámci moslimského pôstneho mesiaca ramadán posilňuje v Jeruzaleme bezpečnostné opatrenia pre obavy z násilia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a portálu The Times of Israel (TOI).



Izraelská polícia plánuje v Jeruzaleme rozmiestniť približne 3000 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Cieľom je zabrániť "nepriateľským živlom", aby zneužívali ramadán na výtržnosti, terorizmus alebo akúkoľvek formu násilia.



Počet moslimských veriacich, ktorí sa môžu zúčastniť na tradičných modlitbách na Chrámovej hore, má byť obmedzený na 10.000, píše DPA. Bývalí palestínski väzni prepustení na základe dohody o prímerí vo vojne v Pásme Gazy nebudú mať vstup do areálu povolený vôbec, dodal web TOI.



Palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré v Pásme Gazy viac ako 15-mesiacov viedlo vojnu s Izraelom, vyzvalo palestínskych moslimov v Predjordánsku a vo východnom Jeruzaleme, ako aj arabských obyvateľov Izraela, aby odmietli Izraelom avizované reštrikcie počas ramadánu a aby vo veľkom počte putovali na Chrámovú horu a postavili sa proti pokusom Izraela "znesvätiť a ovládať " toto miesto akýmikoľvek prostriedkami, píše TOI.



Ramadán v Jeruzaleme sprevádzalo napätie aj po minulé roky - dochádzalo tam k potýčkam medzi Palestínčanmi/moslimami a izraelskými bezpečnostnými zložkami. Tento rok je situácia napätá najmä z dôvodu vojny v Pásme Gazy a násilností židovských osadníkov na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu.



Chrámová hora je najposvätnejším miestom judaizmu a tretím najposvätnejším v islame, keďže sa na nej nachádza mešita al-Aksá. Chrámová hora má význam aj pre niektoré kresťanské spoločenstvá. Vďaka tomu je jedným z najuctievanejších miest na svete, ale rovnako i jedným z najspornejších.



Západná časť vonkajšej hradby, ktorá ku konci obdobia druhého jeruzalemského chrámu obklopovala Chrámovú horu, je Múr nárekom, ku ktorému sa prichádzajú modliť židovskí pútnici z celého sveta.