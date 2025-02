Izraelčan bil zadržaných Palestínčanov, súd ho odsúdil na 7 mesiacov

Tel Aviv 6. februára (TASR) - Izraelského vojaka, ktorý v detenčnom zariadení neďaleko hraníc s Pásmom Gazy bil zadržiavaných Palestínčanov, odsúdil vojenský súd v Izraeli na sedem mesiacov väzenia a degradoval ho na najnižšiu hodnosť v izraelskej armáde. TASR o tom píše podľa štvrtkovej správy agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).



Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že obžalovaný bol odsúdený za viaceré incidenty, ktoré sa odohrali v zariadení Sde Tejman, keď vojak päsťami a zbraňou udieral zadržaných, ktorí mali spútané ruky a zaviazané oči.



Tieto činy boli spáchané v prítomnosti iných vojakov. Niektorí z nich ho vyzývali, aby prestal, a boli dokonca zaznamenané na mobilný telefón obžalovaného.



Súd dodal, že vojak takto svoje postavenie voči zadržiavaným zneužíval viac ako tri mesiace. Súd tiež zistil, že na bití zadržiavaných Palestínčanov sa podieľali aj ďalší - maskovaní - vojaci, ich totožnosť zostáva neznáma.



Izraelská armáda vyhodnotila toto previnenie ako závažné: jej vojaci majú totiž povinnosť používať silu v súlade s hodnotami a rozkazmi armády, a to najmä v čase vojny.



Detenčné zariadenie Sde Tejman podľa AFP postavili na začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorá vypukla po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Zariadenie slúži na zadržiavanie Palestínčanov podozrivých z teroristických aktivít, píše TOI.