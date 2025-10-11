< sekcia Zahraničie
Izraelčan, ktorý prežil útok zo 7. októbra, spáchal samovraždu
Telo Ro'ia Šaleva sa našlo v piatok v noci v podpálenom aute severne od Tel Avivu.
Autor TASR
Jeruzalem 11. októbra (TASR) - Mladý Izraelčan, ktorého priateľka bola zavraždená pred jeho očami, keď sa ju 7. októbra 2023 snažil chrániť pred palestínskymi ozbrojencami na festivale Nova, spáchal v piatok večer samovraždu. Informovala o tom agentúra AFP.
Telo Ro'ia Šaleva sa našlo v piatok v noci v podpálenom aute severne od Tel Avivu. Pár hodín predtým zverejnil na sociálnych sieťach príspevok s obsahom, ktorý znepokojil jeho príbuzných i blízkych jeho Palestínčanmi zavraždenej priateľky Mapal Adamovej.
„Nikto ma nikdy nepochopí a je to v poriadku, pretože vy to ani nedokážete pochopiť. Chcem len, aby sa toto utrpenie skončilo. Žijem, ale vo vnútri je všetko mŕtve,“ napísal Šalev.
Okolnosti jeho smrti vyšetruje izraelská polícia, ktorá medzičasom zistila, že Šaleva naposledy videli v piatok večer, ako kupuje kanister s benzínom.
Pátranie po Šalevovi spustila sestra jeho zavraždenej priateľky, televízna moderátorka Maajan Adamová. V sobotu na sociálnych sieťach napísala: „Ro'i bol zavraždený 7. októbra 2023 a zomrel včera...Dúfam, že tí dvaja sa už teraz objímajú a usmievajú.“
Šalevova priateľka, 25-ročná Mapal, bola zavraždená teroristami 7. októbra 2023 na hudobnom festivale Nova neďaleko kibucu Re'im. Pár sa pred palestínskymi útočníkmi schoval pod nákladné auto a celé hodiny predstierali, že sú mŕtvi. Napokon ich však militanti odhalili. Mapal zastrelili, Šalev, ktorý ju chránil svojím telom, utrpel zranenie.
Predpokladá sa, že palestínski militanti pri útoku na účastníkov festivalu Nova, ktorý sa konal v Negevskej púšti pri hraniciach s Pásmom Gazy, zmasakrovali viac ako 370 ľudí, doplnila AFP.
Združenie komunity Nova, ktoré spája preživších masaker na tomto festivale, uviedlo, že Šalevov prípad by mal slúžiť na neustále uvedomovanie si psychickej záťaže pre obete 7. októbra 2023 a ich blízkych.
Samovraždu spáchala aj Šalevova matka. Podľa izraelských médií sa jej telo tiež našlo v úmyselne podpálenom aute. Médiá dodali, že s priateľkou svojho syna mala veľmi blízky vzťah a nedokázala sa preniesť cez jej násilnú smrť, ani cez následne utrpenie svojho syna.
