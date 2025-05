Izraelčan zabitý pri Židovskom múzeu vo Washingtone mal aj nemecký pas

Berlín 22. mája (TASR) - Jeden z dvoch zamestnancov izraelského veľvyslanectva vo Washingtone, ktorí sa stali obeťami stredajšej streľby pred Židovským múzeom, bol okrem izraelského aj držiteľom nemeckého pasu. TASR informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na nemenované nemecké diplomatické zdroje.



Zdroj spresnil, že nemecký pas vlastnil Jaron Lišinski. Izraelské médiá predtým uviedli, že do Izraela sa presťahoval z Nemecka ako 16-ročný. Na politickom oddelení veľvyslanectva vo Washingtone pracoval ako asistent pri výskume záležitostí Blízkeho východu a Severnej Afriky.



Druhou obeťou spomínanej streľby bola Sarah Milgrimová, ktorá pracovala pre oddelenie verejnej diplomacie na veľvyslanectve od novembra 2023. Predtým pôsobila pre mimovládnu organizáciu Tech2Peace, kde pracovala na budovaní izraelsko-palestínskeho zmieru prostredníctvom technológií, spresňuje server i24News.tv.



Bezprostredne pred útokom sa obete zúčastnili na podujatí zameranom na nájdenie humanitárnych riešení v čase vojny v Pásme Gazy. V súkromí tvorili pár a v nadchádzajúcich dňoch sa plánovali zasnúbiť v Jeruzaleme. V stredu večer miestneho času ich zastrelil medzičasom zadržaný 30-ročný Elias Rodriquez z Chicaga v štáte Illinois.



V súvislosti so streľbou vo Washingtone francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau vo štvrtok uviedol, že nariadil tamojšej polícii „zintenzívniť dohľad na miestach spojených so židovskou komunitou“, píše AFP.



Zaistenie zvýšenej bezpečnosti pre predstaviteľov izraelských diplomatických misií na celom svete predtým v reakcii na útok ohlásil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu.