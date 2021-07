Izraelčana zatkli pre podozrenie z odovzdávania informácií Iránu

Tel Aviv 12. júla (TASR) - Izrael zatkol muža pre podozrenie z odovzdávania citlivých informácií Iránu. Izraelská služba pre vnútornú bezpečnosť Šin bet to oznámila v pondelok, niekoľko týždňov po tom, čo muža vzali do väzby, píše tlačová agentúra DPA.



Podozrivý údajne odovzdával informácie agentom z iránskej tajnej služby prostredníctvom libanonsko-irackého kontaktu, dodala Šin bet.



Muž je obvinený z kontaktov so zahraničným agentom a z odovzdávania informácií nepriateľskému štátu.



Podľa izraelského denníka Haarec podozrivým je bohatý podnikateľ z beduínskej komunity, ktorý má kontakty s množstvom izraelských politikov. Údajne odovzdával svojmu kontaktu informácie o izraelskom ministrovi obrany Bennym Gancovi.



Podnikateľ sa údajne nedávno dostal do finančných ťažkostí. Zatkli ho začiatkom júna a približne tri týždne mu neumožnili stretnutie s právnikom, uvádza Haarec.



Izrael a Irán sú dlhoroční zarytí nepriatelia. Izrael obviňuje Irán z vývoja jadrových zbraní a islamskú republiku vníma ako hrozbu pre svoju existenciu.



Najvyšší iránsky líder ajatolláh Alí Chameneí prirovnal Izrael k rakovinovému nádoru, ktorý treba odstrániť prostredníctvom "svätej vojny" Palestínčanov.