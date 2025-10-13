< sekcia Zahraničie
Izraelčania čakajú na návrat rukojemníkov z Pásma Gazy
Niektoré rodiny medzitým smerovali pred prepustením svojich príbuzných na základňu Reim pri hranici s Gazou, informovala televízia Channel 12.
Autor TASR
Tel Aviv/Gaza 13. októbra (TASR) - V Izraeli sa v pondelok nadránom v očakávaní prepustenia posledných rukojemníkov z Pásma Gazy zhromaždili stovky ľudí na námestí v centre Tel Avivu. Sedeli tam s izraelskými vlajkami na stoličkách žltej farby, ktorá symbolizuje solidaritu s unesenými. Podľa servera Times of Israel (ToI) sa očakáva, že militatná skupina Hamas začne s odovzdávaním živých rukojemníkov okolo 8.00 h miestneho času (7.00 h SELČ), informuje TASR na základe správ agentúry DPA a ToI.
Niektoré rodiny medzitým smerovali pred prepustením svojich príbuzných na základňu Reim pri hranici s Gazou, informovala televízia Channel 12. Podľa správy sa prepustenie rukojemníkov uskutoční v dvoch skupinách - prvú by mali odovzdať v centrálnej časti Gazy o 8.00 h (7.00 h SELČ) a zvyšných živých rukojemníkov z mesta Chán Júnis a ďalších oblastí o 10.00 h (9.00 h SELČ).
Izrael predtým naznačil, že druhá skupina sa dostane na slobodu o hodinu skôr, ešte pred plánovaným príletom amerického prezidenta Donalda Trumpa do krajiny. Dôvod údajného časového posunu nie je zatiaľ jasný.
Fórum príbuzných rukojemníkov plánuje ich návrat do Izraela vysielať na veľkých obrazovkách. Verejnosť vyzvalo, aby sa počas noci zhromaždila na Námestí rukojemníkov v Tel Avive.
"Realizácia dohody o návrate všetkých rukojemníkov je udalosť, v ktorú sme dúfali a na ktorú sme sa pripravovali od prvých dní vojny," uviedlo fórum vo vyhlásení zverejnenom skoro ráno. "Teraz je pred nami dôležitá a spoločná úloha: rehabilitácia prepustených rukojemníkov, ich rodín, dotknutých komunít a izraelskej spoločnosti," dostala skupina.
Izraelská armáda nepredpokladá, že Hamas bude môcť v pondelok odovzdať aj telá všetkých 28 mŕtvych rukojemníkov, hoci na poludnie uplynie 72-hodinová lehota v rámci dohody o prímerí. Nie všetky pozostatky je údajne možné v zdevastovanom Pásme Gazy ľahko nájsť a ich lokalizácia môže trvať aj niekoľko dní.
Na útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy, sa okrem Hamasu podieľali aj iné militantné skupiny. Zabili približne 1200 ľudí a do Gazy so sebou odvliekli viac ako 250 rukojemníkov.
Výmenou za zvyšných rukojemníkov Izrael podľa dohody prepustí takmer 2000 Palestínčanov zo svojich väzní. Je medzi nimi aj zhruba 250 väzňov odsúdených na doživotie, doplnila DPA.
