Izraelčania môžu dočasne ostať v Nemecku bez povolenia na pobyt

Berlín 22. januára (TASR) - Izraelskí občania žijúci v Nemecku môžu v tejto krajine zostať do 26. apríla bez toho, aby museli požiadať o povolenie na pobyt či predĺženie bezvízového pobytu. Uviedlo to v pondelok nemecké ministerstvo vnútra. TASR správu prevzala z agentúr DPA a Reuters.



"Barbarské teroristické útoky hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra nami hlboko otriasli," uviedla nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová. "Ľudí v Izraeli nenecháme osamote a chceme podporiť aj tých, ktorí z dôvodu teroru zo strany Hamasu žijú istý čas u priateľov a príbuzných v Nemecku," dodala.



"Je to praktická a nebyrokratická pomoc pre ľudí, ktorých chceme ich náročnej situácii podporiť," povedala nemecká ministerka.