Izraelčania na pochode za prepustenie zajatcov dorazili do Jeruzalema

Jeruzalem 2. marca (TASR) - Tisíce izraelských demonštrantov v sobotu dorazili do Jeruzalema po štyroch dňoch protestného pochodu, ktorý sa začal pri hraniciach s Pásmom Gazy. Išlo o snahu vyvinúť tlak na izraelskú vládu, aby zabezpečila prepustenie rukojemníkov z pobrežnej enklávy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Pri bezprecedentnom útoku na Izrael zo 7. októbra zabili komandá militantného hnutia Hamas vyše 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že približne 130 z nich je stále v zajatí, do čoho však zarátavajú aj približne 30 pravdepodobne mŕtvych.



Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo vyše 30.000 ľudí, taktiež prevažne civilistov. Zranenia utrpelo ďalších vyše 68.000 ľudí. Podľa Izraela k počtu obetí prispieva skutočnosť, že Hamas využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty, keď umiestňuje vojenské zariadenia do civilných objektov.



Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua sa dostáva pod čoraz väčší tlak na domácej scéne, aby prinavrátila domov zvyšných rukojemníkov. Izraelské médiá odhadli, že do Jeruzalema v sobotu dorazilo približne 15.000 ľudí.



"Spoločne privedieme... unesených ľudí späť domov," uviedol jeden z rukojemníkov, ktorých prepustili počas týždňového prímeria v novembri.



V súčasnosti prebieha úsilie o medzinárodné sprostredkovanie novej dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorá by mohla zahŕňať aj oslobodenie zajatcov ešte pred začiatkom ramadánu - moslimského pôstneho mesiaca. Ten v závislosti od lunárneho kalendára začína 10. alebo 11. marca.