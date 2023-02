Izraelčania opäť protestujú proti vládnemu plánu reformy súdnictva

Jeruzalem 19. februára (TASR) - Viac ako 100.000 ľudí v Izraeli vyrazilo v sobotu do ulíc, aby protestovali proti vládnemu plánu reformy súdnictva. Informuje o tom agentúra DPA, ktorej správu prevzala TASR.



Demonštranti, ktorí protestovali proti kontroverzným plánom vlády zámerne oslabiť Najvyšší súd, sa stretli už siedmy týždeň po sebe. Protestné zhromaždenia sa konali v Tel Avive, Jeruzaleme, Haife and Beeršebe.



Navrhované reformy by umožnili izraelskému parlamentu zrušiť akékoľvek rozhodnutie najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou - hlasmi 61 poslancov 120-členného Knesetu. Zmenami by sa aj posilnila politická kontrola nad vymenúvaním sudcov.



Kritici návrhu - vrátane predsedníčky najvyššieho súdu Ester Hajutovej - odsúdili reformu ako útok na nezávislosť izraelského súdnictva.



Netanjahu a jeho spojenci tvrdia, že reformy sú potrebné na odstránenie nerovnováhy moci medzi volenými zástupcami a najvyšším súdom.



Niektorí z Netanjahuových kritikov tiež spojili plán reformy s prebiehajúcim stíhaním premiéra pre korupciu. Tvrdia, že Netanjahu sa snaží podkopať súdny systém, lebo je podľa jeho slov voči nemu z politických dôvodov nespravodlivý. Ako je známe, obvinenia z korupcie vznesené voči svojej osobe Netanjahu odmieta.



Na to, aby sa návrh stal zákonom, sú potrebné tri hlasovania v pléne parlamentu.