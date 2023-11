Izraelčania opäť vyšli do ulíc, aby žiadali návrat rukojemníkov z Gazy

Jeruzalem 11. novembra (TASR) - V mnohých mestách a obciach Izraela sa v sobotu konali demonštrácie, ktorých účastníci žiadali prepustenie približne 240 rukojemníkov zadržiavaných od 7. októbra palestínskym hnutím Hamas a ďalšími radikálmi z Pásma Gazy. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Najväčšie zhromaždenie sa konalo v Tel Avive za účasti tisícov ľudí vrátane izraelského exprezidenta Reuvena Rivlina. Viacerí z príbuzných rukojemníkov vo svojich príhovoroch a rozhovoroch pre médiá zdôrazňovali dôležitosť takýchto akcií, pretože majú obavy, že bez nich izraelskí verejnosť zabudne na ich zadržiavaných príbuzných.



Ďalšie podobné akcie sa konali mestách Jeruzalem, Beerševa, Jokne'am, Kfar Saba a na mnohých ďalších miestach.



Účastníci protestov v meste Cézarea žiadali odvolanie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z funkcie za to, že sa mu viac ako mesiac po únose nepodarilo priviesť rukojemníkov späť, informoval denník Haarec s tým, že v tomto meste má Netanjahu svoju súkromnú rezidenciu.



Demonštranti v meste Haifa na severe krajiny vyzvali na vytvorenie novej vlády a uviedli, že odmietajú čakať na koniec vojny, kým sa politické pomery v krajine zmenia.



Sobotňajšie zhromaždenia poslúžili aj na pripomenutie si narodenín Telavivčana Sašu Tropanova, ktorý bol unesený do Gazy zo svojho rodinného domu v kibuci Nir Oz spolu so svojou starou matkou, matkou a priateľkou.



Izrael uviedol, že jeho vojna proti Hamasu v Pásme Gazy má dva ciele: zničiť vojenské a exekutívne kapacity tejto teroristickej skupiny a návrat všetkých rukojemníkov zadržaných 7. októbra - v deň vpádu palestínskych kománd na juh Izraela, ktorý si vyžiadal životy asi 1200 tamojších civilistov i vojakov.