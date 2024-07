Izraelčania protestami vyvíjajú tlak na vládu ohľadom rukojemníkov

Jeruzalem 7. júla (TASR) - V Izraeli sa začali v nedeľu protesty s cieľom vyvinúť tlak na vládu, aby dosiahla dohodu o prepustení rukojemníkov s palestínskym militantným hnutím Hamas. Demonštranti po celom Izraeli blokujú cesty a protestujú aj pred domami predstaviteľov vlády, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Protesty začali o 6.29 h miestneho času (5.29 SELČ), teda v rovnakom čase, ako Hamas napadol 7. októbra Izrael, uvádzajú izraelské médiá.



Demonštranti vyšli skoro ráno do ulíc a blokovali dopravu v čase špičky na tých najvyťaženejších dopravných uzloch v mnohých častiach krajiny. Na hlavnej diaľnici spájajúcej Tel-Aviv a Jeruzalem tiež podpálili pneumatiky, no polícii sa diaľnicu podarilo rýchlo vyčistiť.



Malé skupiny ľudí s megafónmi a plagátmi tiež protestovali pred domami niekoľkých izraelských ministrov a koaličných poslancov. "Úplné zlyhanie!" kričali demonštranti pred domom ministra pre strategické záležitosti Rona Dermera, ktorý patrí do blízkeho kruh premiéra Benjamina Netanjaha.



V kibuci Or ha-Ner, ktorý leží pri hraniciach s Pásmom Gazy, vyvesili ľudia čierny balón za každého zabitého človek pri októbrovom útoku Hamasu a žltý balón za každého rukojemníka stále zadržiavaného v Pásme Gazy.



V dôsledku októbrového útoku Hamasu na Izrael vypukla vojna v Pásme Gazy. Militanti počas útoku v Izraeli zabili približne 1200 ľudí a ďalších asi 250 uniesli do zajatia. Odvetné vzdušné útoky Izraela a neskôr pozemná ofenzíva v Pásme Gazy si už podľa palestínskych úradov vedených Hamasom vyžiadali životy vyše 38.000 Palestínčanov.



Na základe dohody sprostredkovanej koncom novembra Spojenými štátmi, Katarom a Egyptom bolo vyše 100 rukojemníkov prepustených výmenou za oslobodenie Palestínčanov z väzníc v Izraeli. Netanjahu je odvtedy pod narastajúcim tlakom, aby zabezpečil prepustenie rukojemníkov, ktorí zostávajú v zajatí.



Snahy o zaistenie dohody o prepustení rukojemníkov však v posledných dňoch naberajú na sily. Rôzni predstavitelia sú v tejto súvislosti optimistickí, no hovoria, že dohoda má stále isté medzery.