Izraelčania protestovali proti Netanjahuovi a žiadali koniec vojny

Tel Aviv 21. januára (TASR) - Tisíce Izraelčanov v sobotu protestovali proti vláde izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V izraelskom meste Tel Aviv vyzvali na okamžité ukončenie vojny s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, čo by podľa nich viedlo k prepusteniu vyše 100 rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Zastavte boje, neste následky," uviedol na proteste demonštrant, ktorého rodinný príslušník je jedným z rukojemníkov, ktorých militanti z Hamasu uniesli do Pásma Gazy počas brutálneho októbrového útoku na Izrael.



Hamas počas novembrového dočasného prímeria prepustil desiatky rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov zadržiavaných vo väzniciach v Izraeli. Následne však vyhlásil, že zvyšných rukojemníkov neprepustí, kým sa izraelská armáda nestiahne z Pásma Gazy.



Izrael uvádza, že v Gaze je stále 132 rukojemníkov, z ktorých 27 už nežije. Netanjahu a jeho spolupracovníci zároveň tvrdia, že k ich prepusteniu dôjde len vtedy, keď bude Hamas vojensky zničený.



Niekoľko stoviek ľudí protestovalo aj v izraelskom hlavnom meste Jeruzalem. V meste Haifa na severe Izraela sa tiež zhromaždili stovky podporovateľov ľavicovej strany Chadaš a vyzvali Netanjahua na odstúpenie.



Príbuzní rukojemníkov zároveň v piatok večer začali protest pred Netanjahuovým domom v meste Cézarea.



"Očakávame, že seriózni ľudia... vystúpia a povedia nám, ako sa majú naši blízki," uviedol príbuzný jedného z rukojemníkov podľa izraelského denníka Haaretz.



Hnutie Hamas spustilo 7. októbra útoky na Izrael, pri ktorých prišlo o život približne 1140 ľudí, prevažne civilistov. Približne 240 ďalších osôb odviedli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izrael vtedy vyhlásil, že toto hnutie zničí, a následne spustil ofenzívu v Pásme Gazy. Tá si vyžiadala už viac než 24.700 obetí, píše AFP s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva v Gaze kontrolované Hamasom.