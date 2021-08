Izraelčania protestovali proti obmedzeniam vyvolaným nárastom prípadov

Tel Aviv 1. augusta (TASR) - Niekoľko stoviek Izraelčanov protestovalo v sobotu v Tel Avive proti novým obmedzeniam a očkovaniu, informovala agentúra AFP.



Demonštranti vyvesili transparent s nápisom "Žiadna pandémia neexistuje, je to podvod". Niesli tiež transparenty s údajmi o očkovaní proti koronavírusu, pričom jeden plagát spájal vakcíny s nacistami.



Počet novo infikovaných a hospitalizovaných v krajine stúpol na najvyššie úrovne za posledných niekoľko mesiacov. Ministerstvo zdravotníctva v sobotu oznámilo, že počet nových prípadov nákazy koronavírusom za predchádzajúci deň dosiahol 2435, čo je najvyššie číslo od marca. Za týmto nárastom je predovšetkým nákazlivejší variant delta.



Počet hospitalizovaných dosiahol 326, čo je najviac od apríla, aj keď hlboko pod januárovým vrcholom, keď bolo denne hospitalizovaných viac ako 2000 ľudí.



Izrael v uplynulých dňoch zaviedol posilňovaciu vakcínu pre starších občanov, znovu zaviedol povinné nosenie rúšok v interiéri a reštrikcie súvisiace so "zeleným pasom", vyžadujúce potvrdenie o očkovaní pre vstup do uzavretých priestorov, ako sú telocvične, reštaurácie a hotely.



Nárast infekcií je krokom späť po tom, ako sa Izraelu vďaka obzvlášť rýchlej očkovacej kampani podarilo znížiť počet nových prípadov Covid-19 z 10.000 denne na menej ako 100.



Minister zdravotníctva Nican Horowitz v sobotu pre televízny kanál Channel 12 povedal, že sa snaží udržať rovnováhu medzi verejným zdravím a ekonomikou. "Ekonomika musí zostať otvorená. Nechcem zaviesť lockdown, budem sa mu vyhýbať za každú cenu. Všetko je otvorené, no potrebujeme rúška a vakcíny," vyhlásil.



Takmer 60 percent z 9,3 milióna obyvateľov Izraela je zaočkovaných dvomi dávkami vakcíny, prevažne od firmy Pfizer/BioNTech. Milión Izraelčanov však stále odmieta dať sa zaočkovať, hoci majú na to nárok.