Izraelčania protestovali proti vládnemu návrhu súdnej reformy

Jeruzalem 13. februára (TASR) - Tisíce Izraelčanov protestovali v pondelok pred parlamentom v Jeruzaleme proti kontroverznému vládnemu plánu reformy súdnictva, ktorý by zákonodarcom poskytol podstatne väčšiu kontrolu nad najvyšším súdom.



Ako vo svojej správe vysvetľuje agentúra AFP, tieto vládne plány vyvolali kritiku časti odborníkov i verejnosti, ako aj obvinenia, že by zákonodarnej moci dali takmer nekontrolovateľnú moc, čo vnímajú ako hrozbu pre demokraciu.



Izraelský prezident Jicchak Herzog v nedeľu v prejave k národu na margo plánovanej reformy v súdnictve upozornil, že Izrael je "na pokraji právneho a sociálneho kolapsu".



Herzog, ktorého funkcia je skôr ceremoniálna, vyzval vládu premiéra Benjamina Netanjahua, aby pozastavila legislatívny proces a rokovala s opozíciou a snažila sa dosiahnuť kompromis. Poslancov Herzog priamo požiadal, aby návrh zákona nepredložili do prvého čítania.



Výbor poverený preskúmaním návrhu ministra spravodlivosti Jariva Levina však v pondelok schvaľoval jednotlivé časti zákona, pričom do prvého čítania by mohol ísť ešte v priebehu pondelka.



Na to, aby sa návrh stal zákonom, sú potrebné tri hlasovania v pléne parlamentu.



Netanjahu a jeho spojenci tvrdia, že reformy sú potrebné na odstránenie nerovnováhy moci medzi volenými zástupcami a najvyšším súdom.



Podľa agentúry AFP navrhované reformy by umožnili izraelskému parlamentu zrušiť akékoľvek rozhodnutie najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou - hlasmi 61 poslancov 120-členného Knesetu. Zmenami by sa aj posilnila politická kontrola nad vymenúvaním sudcov.



Kritici návrhu - vrátane predsedníčky najvyššieho súdu Ester Hajutovej - odsúdili reformu ako útok na nezávislosť izraelského súdnictva.



Niektorí z Netanjahuových kritikov tiež spojili plán reformy s prebiehajúcim stíhaním premiéra pre korupciu. Tvrdia, že Netanjahu sa snaží podkopať súdny systém, lebo je podľa jeho slov voči nemu z politických dôvodov nespravodlivý. Ako je známe, obvinenia z korupcie vnesené voči svojej osobe Netanjahu odmieta.