Izraelčania protestovali proti zriadeniu Národnej gardy

Jeruzalem 30. marca (TASR) - Stovky ľavicových aktivistov sa v stredu večer zhromaždili v Tel Avive proti navrhovanému zriadeniu novej Národnej gardy, ktorá by podliehala krajne pravicovému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben-Gvirovi. TASR správu prevzala vo štvrtok z denníka The Times of Israel (TOI).



Organizátori protestu oznámili, že podobné zhromaždenia sa konali aj v mestách Jeruzalem, Haifa, Beer Ševa, Rechovot či Cholon.



Na záberoch z demonštrácie v Tel Avive bolo vidieť aj mnoho palestínskych zástav a dúhových vlajok, ale izraelské vlajky prevládali.



Šéf prevažne arabskej politickej frakcie Hadaš-Ta'al v prejave na proteste prirovnal Národnú gardu k "hnedým košeliam" nacistických polovojenských jednotiek.



Poslanec izraelského parlamentu Ajman Ode - predseda prevažne arabskej politickej parlamentnej frakcie strán Demokratický front pre mier a rovnosť (Chadaš) a Arabského hnutia za obnovu (Ta'al) - v prejave na proteste v Tel Avive prirovnal Národnú gardu k "hnedým košeliam" nacistických polovojenských jednotiek či "žltým košeliam".



Ode mal žltou na mysli farbu, ktorá je súčasťou loga viacerých nacionalistických skupín vrátane židovského supremacistického hnutia Kach, v ktorom Ben-Gvir pôsobil ako tínedžer.



Kach založil zosnulý extrémistický rabín Meir Kahane, za ktorého žiakov sa označovali Ben-Gvir i ďalší členovia jeho strany Židovská sila (Otzma jehudit).



TOI poznamenal, že Ben-Gvir sa nedávno snažil dištancovať od niektorých extrémnejších Kahaneho postojov, ale vlani v novembri vystúpil na spomienkovom podujatí na jeho pamiatku.



Ben-Gvir v stredu zverejnil podrobnosti svojho návrhu na vytvorenie Národnej gardy. Vláda sa týmto jeho návrhom bude zaoberať na svojom pravidelnom zasadnutí v nedeľu.



Na základe textu návrhu, ktorý má vládny kabinet posúdiť, bude Národná garda poverená bojom proti "nacionalistickej kriminalite", terorizmu a "obnovením správy vecí verejných tam, kde je to potrebné".



Skupiny na ochranu občianskych práv, ako aj opoziční politici vyjadrili mimoriadne znepokojenie v súvislosti s návrhom podriadiť takýto útvar priamej kontrole vládneho ministra. Argumentovali, že by to mohlo viesť k spolitizovaniu policajnej práce a podkopaniu zásady rovnosti pri presadzovaní práva.



Premiér Benjamin Netanjahu dal v pondelok večer Ben-Gvirovmu návrhu na vytvorenie Národnej gardy "zelenú".



Netanjahuov súhlas bol vo všeobecnosti vnímaný ako cena za to, že Ben-Gvir ustúpil od svojej hrozby, že jeho strana odíde z koalície, ak premiér pozastaví schvaľovanie sporného návrhu na revíziu súdnictva.



Návrh reformy justície už po svojom predložení v januári vyvolal v Izraeli bezprecedentné masové protesty.



Ben-Gvir patrí ku kritikom postupu polície pri zásahoch voči týmto demonštrantom - opakovane vyzýval policajtov, aby postupovala tvrdšie. Odkedy sa stal ministrom národnej bezpečnosti, usiluje sa o väčšiu priamu kontrolu nad policajnými zložkami, podotkol denník TOI.