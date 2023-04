Izraelčania protestujú proti spornej súdnej reforme 16. víkend po sebe

Tel Aviv 23. apríla (TASR) – Tisíce ľudí vyšli v sobotu do ulíc v Izraeli, aby protestovali proti kontroverzným návrhom na reformu súdnictva. Demonštrácie sa konali 16. sobotu po sebe, aj keď vláda svoj plán dočasne pozastavila, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Hlavné zhromaždenie celoštátnych protestov sa znova uskutočnilo v Tel Avive. Ďalšie podľa organizátorov usporiadali v približne 100 miestach po celej krajine.



"Pokračovaním v súdnom prevrate vláda prehlbuje rozkol v izraelskej spoločnosti, poškodzuje hospodárstvo a škodí bezpečnosti Izraela," uviedli organizátori zhromaždení vo vyhlásení.



Hromadné protesty v Izraeli prebiehajú už vyše tri mesiace, odkedy vláda premiéra Benjamina Netanjahua oznámila plánovanú reformu.



Podľa kritikov chce vláda legislatívnymi zmenami obmedziť vplyv najvyššieho súdu a rozšíriť vlastné právomoci. Na základe návrhov by okrem iného vláda mala väčšie kompetencie pri vymenovávaní sudcov a parlament by mohol zrušiť rozhodnutia najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou.



Po rozsiahlom odpore občianskej spoločnosti i v rámci vládnej koalície a armády Netanjahu koncom marca pozastavil schvaľovanie návrhu zákona o niekoľko týždňov. Podľa vlastných slov tým chcel vytvoriť "priestor na dialóg".



Opozícia však vyjadruje pochybnosti, že vláda chce dosiahnuť kompromis. Rozhovory dosiaľ priniesli sotva nejaký pokrok, konštatuje DPA.



Kritici varujú, že v prípade uskutočnenia reformy bude ohrozená deľba moci a Izrael sa ocitne v štátnej kríze. Viacerí sa obávajú, že vláda by sa mohla pokúsiť o schválenie návrhu v zrýchlenom konaní, keď sa parlament 30. apríla znovu zíde na letnom zasadnutí.



Očakáva sa, že pokračujúce protesty tiež zatienia budúci týždeň oslavy 75. výročia založenia Izraela. Oponenti reformy avizovali pri spustení osláv v utorok večer "najväčšiu demonštráciu na Deň nezávislosti v histórii Izraela".