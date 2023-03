Izraelčania protestujú už 11. týždeň proti súdnej reforme

Jeruzalem 19. marca (TASR) - Izraelčania sa opäť - už jedenástu sobotu po sebe - zhromaždili v mestách po celej krajine na protest proti kontroverzným návrhom súdnych reforiem, ktoré by politikom umožnili uplatňovať väčší vplyv na súdnictvo. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Tisíce demonštrantov mávali v Tel Avive modro-bielou izraelskou vlajkou, ale niektorí aj dúhovou vlajkou komunity LGBTQ. Protestujúci zablokovali cesty, aby mohli pochodovať centrom mesta. Jeden z transparentov hlásal "Zachráňme demokraciu!".



Izraelské médiá informovali, že protestov sa zúčastnili desaťtisíce demonštrantov vo viac ako 100 mestách vrátane Haify, Jeruzalema a Beerševy.



Opozičný líder Jair Lapid v prejave k demonštrantom v meste Ašdod kritizoval vládu za odmietnutie navrhovaného kompromisu. Povedal, že členovia koalície nemajú záujem o rokovania, ale s navrhovanou legislatívou chcú pokračovať a premeniť Izrael na nedemokratický štát.



Navrhované reformy, ktoré presadzuje pravicová vláda premiéra Benjamina Netanjahua, by umožnili izraelskému parlamentu zrušiť akékoľvek rozhodnutie Najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou hlasov poslancov 120-členného Knesetu. Zmenami by sa aj posilnila politická kontrola nad vymenúvaním sudcov.



Kritici to považujú za ohrozenie demokratickej deľby moci. Obávajú sa tiež, že navrhované reformy by mohli Netanjahuovi umožniť vyhnúť sa odsúdeniu v korupčnej kauze, v ktorej čelí obvineniam.



Vládna koalícia naopak tvrdí, že zmeny v justícii sú nevyhnutné na obmedzenie vplyvu "aktivistického súdnictva" a jeho zasahovania do politiky.



Prvá fáza reforiem by mohla byť podľa izraelských médií schválená v zrýchlenom konaní už začiatkom apríla.