Izraelčania v uliciach opäť žiadali odstúpenie premiéra Netanjahua

Jeruzalem 22. augusta (TASR) - Tisíce Izraelčanov sa v sobotu opäť zišli pred rezidenciou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Jeruzaleme a žiadali jeho odstúpenie, informovala agentúra AP.



Demonštranti ignorovali návrhy polície, aby využili alternatívne trasy a pochodovali hlavnými ulicami v niekoľkých častiach Jeruzalema smerom k Netanjahuovej rezidencii.



Netanjahu minulý štvrtok označil za "historický deň" v súvislosti s ohlásením dosiahnutia dohody o normalizácii vzťahov Izraela so Spojenými arabskými emirátmi (SAE). No ani dosiahnutie tejto prelomovej dohody, ktorú sprostredkovali USA, nepomohlo upokojiť demonštrácie proti nemu, konštatuje AP.



Protesty proti Netanjahuovi sa pravidelne konajú už niekoľko týždňov. Izraelský premiér čelí v troch rôznych korupčných kauzách obžalobe z podvodu, porušenia dôvery a úplatkárstva.



Demonštranti tvrdia, že premiér by nemal zotrvať v úrade v období, keď je proti nemu vedený súdny proces, a zároveň sú nespokojní s tým, ako zvláda krízu spôsobenú novým koronavírusom.