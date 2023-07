Izraelčania zablokovali diaľnice do miest Jeruzalem, Haifa a Tel Aviv

Jeruzalem 11. júla (TASR) - Izraelčania v utorok zablokovali diaľnice vedúce do miest Jeruzalem, Haifa a Tel Aviv. Ide o súčasť protestov proti plánovaným vládnym reformám súdnictva. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Odporcovia reforiem zvolali počas utorka celonárodné rozsiahle demonštrácie vrátane protestov na hlavnom izraelskom letisku. Polícia použila vodné delo na rozohnanie demonštrantov, ktorí blokovali hlavnú dopravnú tepnu vedúcu do Jeruzalema. Ďalšie osoby zablokovali hlavnú diaľnicu v Haife na severe krajiny. Polícia uviedla, že počas protestov zadržala 24 ľudí za verejné nepokoje.



Izraelský parlament v noci na utorok v prvom čítaní schválil časť vládou presadzovanej reformy, ktorá obmedzí právomoci najvyššieho súdu. Rozsiahle celoštátne protesty vypukli v Izraeli v januári, keď vláda plány na reformu súdnictva oznámila. Odporcovia reforiem tvrdia, že krajinu posunú k autoritárskej vláde.



Tristo záložníkov z armádnej jednotky zameranej na kybernetické hrozby v utorok podpísalo list, v ktorom sa odmietli dobrovoľne prihlásiť do služby. Vláda podľa nich potvrdzuje, že je odhodlaná zničiť štát Izrael.