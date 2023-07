Izraelčania zintenzívnili protesty pred hlasovaním o návrhu reformy

Tel Aviv 23. júla (TASR) - Desaťtisíce ľudí sa v sobotu večer zhromaždili v izraelskom hlavnom meste Tel Aviv, ako aj v blízkosti budov parlamentu a najvyššieho súdu v Jeruzaleme.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Zintenzívnili sa tak protesty proti kontroverznému návrhu zákona o súdnej reforme, o ktorom sa bude definitívne hlasovať začiatkom budúceho týždňa.



Táto revízia súdnictva, ktorú navrhla tvrdá pravicová vláda premiéra Benjamina Netanjahua, rozdelila národ a vyvolala jedno z najväčších protestných hnutí v histórii židovského štátu.



Vláda v januári predstavila plány na obmedzenie právomocí najvyššieho súdu ako súčasť balíka reforiem, ktoré odporcovia považujú za ohrozenie demokracie.



Zákonodarcovia sa v pondelok chystajú na záverečné hlasovanie o kľúčovej doložke "odôvodnenosti", prostredníctvom ktorej môžu sudcovia zrušovať rozhodnutia vlády.



Medzi ďalšie navrhované reformy patrí poskytnutie väčšieho vplyvu vláde pri menovaní sudcov.



Protesty podporili všetky politické a sociálne vrstvy vrátane ľavice aj pravice, sekulárnych a náboženských skupín, mierových aktivistov a vojenských záložníkov, ako aj robotníkov a pracovníkov v oblasti technológií.



Protesty sa v sobotu konali aj v mestách Beer Ševa, Herzlija a Kfar Saba, ako vyplýva zo záberov, ktoré médiám rozposlali ich organizátori.



V Tel Avive išlo už o 29. zhromaždenie. Demonštranti skandovali heslá ako "Demokracia alebo revolúcia!" či "Rešpektuj existenciu alebo očakávaj odpor!"



"Vláda nás nepočúva; to znamená, že sa začína nová, zlá éra. Je to začiatok niečoho, čo sme ešte nikdy nezažili," povedal pre AFP jeden z protestujúcich.



Nespokojní občania dorazili do Jeruzalema po niekoľkodňovom pochode z Tel Avivu.



Ak bude v pondelok v záverečnom hlasovaní daná klauzula schválená, bude to prvá významná zložka navrhovanej revízie právnych predpisov, ktorá sa stane zákonom.



Netanjahuova vláda, ktorej členmi sú krajne pravicoví a ultraortodoxní židovskí spojenci, tvrdí, že tieto zmeny sú potrebné na zabezpečenie lepšej rovnováhy moci.



Kritici obviňujú Netanjahua, ktorý je súdený pre obvinenia z korupcie, že sa bude snažiť využiť presadzované reformy na potlačenie možných rozsudkov proti nemu. On však tieto tvrdenia odmieta.