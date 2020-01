Izraelčanka odsúdená v Rusku za pašovanie drog zrejme dostane milosť

Moskva/Jeruzalem 21. januára (TASR)- Izrael a Rusko sa dohodli na hlavných otázkach týkajúcich sa možného udelenia milosti mladej Izraelčanke Naame Issacharovej, odsúdenej v Rusku za držanie a pašovanie drog na sedem a pol roka väzenia. Informovali o tom v utorok izraelské médiá.



Dodali, že obe strany teraz diskutujú o detailoch celej veci. Diskusia sa týka najmä toho, čo je Izrael pripravený Rusku poskytnúť výmenou za udelenie milosti odsúdenej Izraelčanke.



Podľa izraelskej televízie Rešet 13 sa ruská strana obrátila na Izrael so žiadosťou urovnať v jej prospech spor súvisiaci s právnym statusom komplexu ruskej misie v Jeruzaleme. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je pripravený o tejto záležitosti diskutovať, dodala televízia.



Mohlo by sa tak stať už 23. januára, keď ruský prezident Vladimir Putin pricestuje do Izraela a stretne sa s Netanjahuom i izraelským prezidentom Reuvenom Rivlinom.



Izraelské médiá predpokladajú, že Putin by práve počas návštevy Izraela mohol oznámiť udelenie milosti mladej Izraelčanke a zverejniť dátum jej prepustenia z ruského väzenia.



Issacharovú, Izraelčanku s americkým občianstvom, zadržali 9. apríla 2019 v tranzitnej zóne moskovského letiska Šeremetievo, keď sa vracala z Naí Dillí do Tel Avivu. V batohu, ku ktorému dievčina v tranzitnej zóne letiska ani nemala prístup, sa našlo 9,6 gramu hašišu.



Súd v meste Chimki pri Moskve túto 25-ročnú ženu v októbri roku 2019 odsúdil na sedem a pol roka väzenia, keď ju uznal za vinnú z pašovania drog a ich držby.