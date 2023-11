Izraelčanku, symbol vzdoru proti Hamasu, prepustili z nemocnice

Jeruzalem 28. novembra (TASR) - Z nemocnice v izraelskom meste Cholon bola v utorok prepustená 85-ročná Jaffa Adarová, ktorú ozbrojenci palestínskeho radikálneho hnutia Hamas uniesli 7. októbra z kibucu Nir Oz a prepustili 24. novembra.



Ako napísal denník The Times of Israel (TOI), ide o ženu, ktorá sa stala symbolom dôstojnosti a tichého vzdoru po tom, čo sa na sociálnych sieťach a v médiách objavili zábery zo 7. októbra, ako ju palestínski ozbrojenci najprv na skútri pre menej mobilných ľudí a neskôr autom prevážajú z jej kibucu do Pásma Gazy.



Jeden z jej vnukov, Tamir Adar, je momentálne rukojemníkom v Gaze. Predpokladá sa, že tohto 38-ročného muža palestínski radikáli zajali, keď bránil kibuc Nir Oz.



TOI vo svojom spravodajstve v utorok informoval aj o zlepšení zdravotného stavu 84-ročnej Elmy Avrahamovej, ktorá sa zo zajatia dostala v nedeľu, ale v kritickom stave.



Táto obyvateľka kibucu Nahal Oz užívala niekoľko liekov na svoje chronické ochorenia, z ktorých niektoré lekári nemocnice v meste Beerševa označili za život zachraňujúce. Počas zajatia v Gaze však táto seniorka nemala prístup k svojim liekom, čo viedlo k ohrozeniu jej života. Jej zdravotný stav sa zlepšil, ale ešte zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti, aby pokračovala v liečbe.



Okrem takýchto prípadov sa v izraelských médiách objavujú aj správy o zdravotnom stave detí prepustených palestínskymi radikálmi.



Ronit Lubecká, ktorá je primárkou v detskej nemocnici v Tel Avive v rozhovore pre TOI uviedla, že deväť detí a dve matky, ktoré boli prepustené zo zajatia v pondelok večer, sú v stabilizovanom zdravotnom stave.



Spresnila, že deti monitorujú najmä v súvislosti so syndrómom, pri ktorom môže podvyživená osoba vážne ochorieť, ak počas svojho zotavovania dostane príliš rýchlo príliš veľa jedla a pitia.



Lekárka informovala, že jedno z dievčat po prijatí do nemocnice na otázky, ako sa cíti a čo by si dala na jedenie, odpovedalo, že chce pečené pirôžky s plnkou - empanadas. V prípade iných dvoch detí ich matka v rozhovore s lekármi a zdravotníkmi tipovala, že si určite budú pýtať jogurt s granolou a hrozienkami. "Čo sa aj stalo", ako dodala primárka Lubecká.



Okrem prebiehajúcich fyziologických testov a monitorovania deti a ich rodiny podstupujú aj psychosociálnu terapiu a začalo sa aj s koordinovaním následnej starostlivosti o bývalých rukojemníkov po ich prepustení z nemocníc.