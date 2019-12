Izraelčanov zadržaných na moskovskom letisku napokon vpustili do Ruska

Moskva 18. decembra (TASR) - Ruské úrady povolili vstup do krajiny desiatkam izraelských občanov, ktorých zadržali v stredu na moskovskom letisku Domodedovo. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na izraelskú verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kan. Podľa nej úradníci vypočúvali cestujúcich viac ako dve hodiny, následne im umožnili vstúpiť na územie Ruska.



Prvý tajomník politického oddelenia izraelského veľvyslanectva v Moskve Josef Zilberman pre TASS uviedol, že na letisku Domodedovo zadržali v stredu "približne 46 občanov" a v utorok na moskovskom letisku Šeremetievo osem osôb, ktoré poslali späť do Izraela.



Izraelské veľvyslanectvo v Rusku predtým informovalo, že nepozná dôvody stredajšieho zadržania izraelských občanov na moskovskom letisku Domodedovo.



"Let bol z Izraela, z nejakého dôvodu boli zadržaní, nevieme, prečo. Let bol z Tel Avivu do Moskvy... Dúfame, že v blízkej budúcnosti sa situácia vyrieši a prejdú," uviedlo veľvyslanectvo pre agentúru TASS.

Veľvyslanectvo zdôraznilo, že Izrael a Rusko majú záujem na rozvoji vzájomného cestovného ruchu.



Podľa denníka The Times of Israel zadržali Rusi na letisku Domodedovo 46 izraelských občanov, ktorí prileteli lietadlom spoločnosti El Al.