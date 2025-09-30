< sekcia Zahraničie
Izrael:Do Pásma Gazy vstúpilo vyše 400 kamiónov s humanitárnou pomocou
Autor TASR
Gaza 30. septembra (TASR) - Davy Palestínčanov sa v utorok zhromaždili pri distribučnom centre v Nusajráte v strede pobrežnej palestínskej enklávy, ktoré prevádzkuje Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF), aby si prevzali humanitárnu pomoc. Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) tvrdí, že v pondelok vstúpilo do Pásma Gazy takmer 430 kamiónov s humanitárnou pomocou - z 330 z nich následne distribuovala pomoc OSN a iné organizácie. TASR o tom informuje podľa správy stanice BBC.
Podľa COGAT čakajú na vyzdvihnutie pomoci ešte stovky kamiónov. Humanitárne organizácie však opakovane tvrdia, že do Pásma Gazy, kde už takmer dva roky prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, sa nedostáva dostatočné množstvo pomoci, pričom v meste Gaza je oficiálne vyhlásený hladomor. Od začiatku vojny zomrelo od hladu už vyše 400 ľudí vrátane vyše 140 detí.
Viac ako 100 medzinárodných humanitárnych a ľudskoprávnych organizácií tiež upozornilo pred masovým hladovaním v Gaze.
Americký mierový plán, ktorý v pondelok predstavil prezident Donald Trump, okrem iného stanovuje, že po prijatí návrhu bude do palestínskej enklávy okamžite odoslaná humanitárna pomoc. Dodáva tiež, že distribúcia a vstup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy sa bude uskutočňovať bez Izraela či Hamasu - a to prostredníctvom OSN a Červeného polmesiaca.
Humanitárnu pomoc do vojnou zničenej palestínskej enklávy sa v súčasnosti usiluje dopraviť aj flotila Global Sumud Flotilla (GSF), ktorá pozostáva z 51 lodí.
Izrael odmieta obvinenia, že spôsobil v Pásme Gazy hladomor, a tvrdí, že zodpovednosť nesie Hamas, ktorý vraj rabuje zásoby. Izraelské sily naďalej pokračujú v útokoch v tejto enkláve, ktoré si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva za uplynulých 24 hodín vyžiadali najmenej 42 obetí. Počas takmer dva roky trvajúcej vojny zahynulo už najmenej 66.097 Palestínčanov a státisíce utrpeli zranenia.
