Izrael:Najmenej 40 ľudí bolo zabitých pri masívnych útokoch militantov

Tel Aviv/Gaza 7. októbra (TASR) - Najmenej 40 ľudí bolo zabitých v Izraeli pri masívnych sobotňajších útokoch militantného hnutia Hamas z palestínskeho pásma Gazy, informovali izraelské záchranné služby. Ministerstvo zdravotníctva v palestínskej enkláve zasa uviedlo, že na jej území zahynulo najmenej 198 ľudí. Informácie priniesli tlačové agentúry AFP a DPA.



Militanti z hnutia Hamas, ktoré ovláda palestínske pásmo Gazy, v sobotu spustili prekvapivú vlnu útokov na Izrael. Vypálili tisíce rakiet a ozbrojenci prenikli do Izraela aj po súši a zo vzduchu. Izraelská armáda zareagovala náletmi. Vypukli kruté boje a prišli aj nepotvrdené správy, že militanti z Hamasu berú Izraelčanov ako rukojemníkov a unášajú ich do pásma Gazy. Poplašné sirény sa ozývajú v Tel Avive, Jeruzaleme a ďalších izraelských mestách.



Ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy uviedlo, že do 16.20 h miestneho času (15.20 h SELČ) má zaznamenaných "198 mučeníkov a 1620 rôzne zranených ľudí" v tomto konflikte.



Izraelské obete prišli o život pri streľbách palestínskych militantov, uviedla izraelská záchranná služba Magen David Adom, čiže Červená Dávidova hviezda. Medzi mŕtvymi je aj záchranár. Humanitárna organizácia musela ošetriť aj stovky ranených, podľa izraelských médií ich bolo vyše 500.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ďalší izraelskí predstavitelia oznámili, že krajina je vo vojne a zvíťazí v nej. Sľúbili tvrdú reakciu.



Zatiaľ nie je jasné, ako presne sa palestínskym militantom podarilo vstúpiť o Izraela, keďže sú zavedené prísne pohraničné kontroly. Údajne militanti použili aj klzáky.



Niektoré letecké spoločnosti reagovali na vojnový stav pozastavením alebo rušením niektorých letov. Aerolínie Swiss, dcérska spoločnosť Lufthansy, informovali, že od sobotňajšieho večera až do odvolania pozastavujú lety do Izraela, a to z bezpečnostných dôvodov. Ministerstvo zahraničných vecí vydalo varovanie, že neodporúča cesty do Izraela.



Lufthansa v sobotu obmedzila lety do Izraela "vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu v Tel Avive". Ďalšie podrobnosti neposkytla.