Izraelská armáda a Hizballáh obnovili raketové útoky

Jeruzalem 24. septembra (TASR) - Libanonské proiránske hnutie Hizballáh v utorok ráno pri svojom útoku na sever Izraela vypálilo viac ako 65 rakiet. Väčšina z rakiet bola zneškodnená. S odvolaním sa na izraelskú armádu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



O obnovení útokov zo strany izraelskej armády informovali však aj libanonské úrady citované webom L'Orient-Le Jour. Pod paľbou sa ocitli lokality na juhu a v údolí Bikáa na východe Libanonu pri hraniciach so Sýriou.



Izraelská armáda vo svojom vyhlásení spresnila, že k raketovým útokom z Libanonu došlo v čase medzi 09.36 h a 09.44 h miestneho času.



Oficiálne správy o prípadných obetiach, zranených alebo materiálnych škodách zatiaľ nie sú k dispozícii.



Denník The Times of Israel (TOI) informoval o ľahkom zranení 58-ročnej ženy, ktorú pri raketovom útoku na oblasť v blízkosti mesta Haifa zranil šrapnel. V okolí mesta Kirjat Šmona zasahovali hasiči pri požiari.



TOI na svojom webe informoval, že v izraelských komunitách blízko hraníc s Libanonom sa rozzvučali sirény varujúce obyvateľstvo pred raketovou paľbou.