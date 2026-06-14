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Izraelská armáda chystá útoky v južnom Libanone, vyzvala na evakuáciu
Hovorca armády Avichaj Adrai vydal dve varovania - prvé pre 13 dedín a druhé pre ďalších 16, pričom druhé zahŕňa obce na sever od rieky Zahrání.
Autor TASR
Tel Aviv/Bejrút 14. júna (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu vydala varovanie na evakuáciu 29 dedín v južnom Libanone, kde sa chystá zaútočiť. Okrem toho uviedla, že sever Izraela zasiahli dva drony, ktoré pravdepodobne vypálilo libanonské militantné hnutie Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hovorca armády Avichaj Adrai vydal dve varovania - prvé pre 13 dedín a druhé pre ďalších 16, pričom druhé zahŕňa obce na sever od rieky Zahrání.
Armáda ešte pred týmito výzvami na evakuáciu informovala o dvoch dronoch, ktoré v nedeľu zasiahli severný Izrael neďaleko hraníc s Libanonom. Podľa armády nedošlo k žiadnym obetiam.
Izraelskí krajne pravicoví ministri Becalel Smotrič a Itamar Ben Gvir po spomínaných útokoch vyzvali na odvetné údery na baštu hnutia Hizballáh na bejrútskom predmestí Dahíja.
„Streľba na severné komunity je testom doktríny Dahíja, ktorú vyhlásil premiér (Benjamin Netanjahu). Vyzývam ho na jej rozhodnú a pevnú implementáciu a na zničenie budov v Dahíje,“ uviedol na X minister financií Smotrič.
„Za každý dron - raketa. Za každé porušenie - paľba. Za každý bezpilotný prostriedok - Dahíja sa musí triasť. Za každý vlas na hlave vojaka izraelských ozbrojených zložiek - tisíc teroristov Hizballáhu,“ napísal minister národnej bezpečnosti Ben Gvir.
Izraelskí predstavitelia vrátane predsedu vlády opakovane varovali, že Izrael zasiahne Dahíju, ak bude Hizballáh útočiť na izraelské komunity na severe.
Hovorca armády Avichaj Adrai vydal dve varovania - prvé pre 13 dedín a druhé pre ďalších 16, pričom druhé zahŕňa obce na sever od rieky Zahrání.
Armáda ešte pred týmito výzvami na evakuáciu informovala o dvoch dronoch, ktoré v nedeľu zasiahli severný Izrael neďaleko hraníc s Libanonom. Podľa armády nedošlo k žiadnym obetiam.
Izraelskí krajne pravicoví ministri Becalel Smotrič a Itamar Ben Gvir po spomínaných útokoch vyzvali na odvetné údery na baštu hnutia Hizballáh na bejrútskom predmestí Dahíja.
„Streľba na severné komunity je testom doktríny Dahíja, ktorú vyhlásil premiér (Benjamin Netanjahu). Vyzývam ho na jej rozhodnú a pevnú implementáciu a na zničenie budov v Dahíje,“ uviedol na X minister financií Smotrič.
„Za každý dron - raketa. Za každé porušenie - paľba. Za každý bezpilotný prostriedok - Dahíja sa musí triasť. Za každý vlas na hlave vojaka izraelských ozbrojených zložiek - tisíc teroristov Hizballáhu,“ napísal minister národnej bezpečnosti Ben Gvir.
Izraelskí predstavitelia vrátane predsedu vlády opakovane varovali, že Izrael zasiahne Dahíju, ak bude Hizballáh útočiť na izraelské komunity na severe.