Izraelská armáda čiastočne zbúrala dom palestínskeho útočníka

Jeruzalem 11. mája (TASR) - Izraelská armáda v pondelok čiastočne zbúrala rodinný dom Palestínčana, ktorý vlani v auguste zabil pri bombovom útoku v obľúbenej turistickej oblasti v Predjordánsku izraelskú tínedžerku. Demolácia vyvolala násilný protest zo strany miestneho palestínskeho obyvateľstva. Informovala o tom agentúra DPA.



Na záberoch z operácie je podľa DPA vidieť, ako buldozér ešte pred úsvitom búra vrchné poschodie rodinného domu Kásima Šiblího v predjordánskej dedine Kúbar neďaleko Ramalláhu.



Na mieste búrania sa zhromaždili aj desiatky miestnych mladíkov, ktorí pálili pneumatiky a pomocou kameňov a zápalných fliaš útočili na príslušníkov izraelskej armády.



Jeden z Palestínčanov bol pri odvetnej reakcii izraelských vojakov ťažko zranený, keď ho do hlavy zasiahla konzerva so slzotvorným plynom.



Bombový útok si minulý rok v auguste pri židovskej osade neďaleko Ramalláhu vyžiadal život 17-ročného izraelského dievčaťa. Ťažko pri ňom zranil jej otca a brata. Nálož, ktorá bola na mieste uložená ešte na jar toho istého roku, nastražili traja členovia Ľudového frontu za oslobodenie Palestíny (PFLP).



Šiblí, ktorý bol podľa denníka The Times of Israel neskôr zadržaný a obvinený, bombu sám zhotovil aj odpálil.



Ako pripomína DPA, ľudskoprávne organizácie odsudzujú židovský štát za to, že búra domy rodinných príslušníkov útočníkov ako formu kolektívneho trestu, ktorá odporuje medzinárodnému právu. Izraelský najvyšší súd však petície proti tejto praktike zamieta.