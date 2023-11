Izraelská armáda dobyla základňu Hamasu v pásme Gazy

Tel Aviv 9. novembra (TASR) — Pešia brigáda izraelskej armády po desiatich hodinách bojov dobyla pevnosť islamistického hnutia Hamas, známu ako Základňa 17, ktorá sa nachádza v meste Džabalíja ležiacom na severe pásma Gazy. Armáda to oznámila na sociálnej sieti X, informuje denník Times of Israel.



Izraelskí vojaci bojovali nielen s príslušníkmi Hamasu, ale aj Islamského džihádu a ďalších zoskupení palestínskych militantov, a to nad zemou aj v podzemných priestoroch.



Počas bojov boli zabité desiatky teroristov, tvrdí armáda. Našlo sa aj množstvo zbraní a tunelových šácht, vrátane jednej, nachádzajúcej sa v blízkosti materskej školy, ktorá viedla k rozsiahlemu tunelovému systému.



Vojaci na základni tiež našli „dôležitý“ operatívny materiál Hamasu.



O prípadných obetiach bojov na izraelskej strane armáda bezprostredne neinformovala. K dobytiu základne sa nevyjadril ani samotný Hamas.



Izraelská armáda tiež oznámila, že v meste Gaze narazila v obytnej budove nachádzajúcej sa vedľa školy na továreň na výrobu dronov a sklad zbraní Hamasu. Na zverejnených záberoch je vidieť niekoľko bezpilotných lietadiel, ako aj vybavenie použité na ich výrobu a pokyny na výrobu výbušných zariadení. Vojaci na mieste našli aj niekoľko bômb.