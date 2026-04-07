Izraelská armáda dokončila rozmiestnenie jednotiek na juhu Libanonu
Libanon bol do vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské útoky na Irán 28. februára, vtiahnutý 2. marca.
Autor TASR
Tel Aviv/Bejrút 7. apríla (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila, že dokončila rozmiestnenie pozemných jednotiek pozdĺž „obrannej línie“ v južnom Libanone, kde podľa svojich tvrdení bojuje proti militantnému hnutiu Hizballáh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„V tejto fáze vojaci izraelských ozbrojených zložiek dokončili svoje rozmiestnenie pozdĺž protitankovej obrannej línie a naďalej operujú v tejto oblasti s cieľom posilniť prednú obrannú líniu a odstrániť hrozby voči obyvateľom a komunitám v severnom Izraeli,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení.
Neposkytla však žiadne údaje o tom, do akej najvzdialenejšej časti libanonského územia jej vojaci postúpili. Podľa správ izraelských médií armáda nemá v tejto fáze zámer zatlačiť jednotky hlbšie ako 20 kilometrov severne od izraelsko-libanonských hraníc.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v uplynulých týždňoch opakovane tvrdil, že židovský štát má v pláne zriadiť „bezpečnostnú zónu“ v južnom Libanone až po rieku Lítaní. Cieľom je podľa neho predísť útokom rakiet a dronov na severný Izrael.
Spravodajský portál ynet informoval, že armáda podľa očakávaní predstaví vláde „operačný plán na kontrolu prvej línie (libanonských) dedín ako hlbokej bezpečnostnej zóny až po líniu obrany proti protitankovým raketám“.
Na základe vojenských zdrojov sa armáda pripravuje posilniť svoje jednotky v južnom Libanone, „ale v súčasnosti nie sú žiadne plány postúpiť hlbšie do krajiny“, napísal denník Haarec. Zdroje podľa neho uviedli, že jednotky dosiahli hranicu označenú ako „frontová línia,“ ktorú určujú schválené operačné plány. Táto línia zahŕňa južné dediny, nachádzajúce sa zhruba desať kilometrov od rieky Lítaní, pričom ide o oblasť pod kontrolou izraelskej armády.
Libanon bol do vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské útoky na Irán 28. februára, vtiahnutý 2. marca po tom, čo Hizballáh v odplate za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího vypálil rakety na Izrael. Ten na útok zareagoval rozsiahlymi náletmi na Libanon a vyslaním svojich jednotiek na juh krajiny.
Pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo od 2. marca podľa tamojších úradov už viac ako 1450 ľudí vrátane 126 detí. Zranenia utrpelo 4400 osôb a vysídlených je približne 1,2 milióna obyvateľov, informuje stanica al-Džazíra.
„V tejto fáze vojaci izraelských ozbrojených zložiek dokončili svoje rozmiestnenie pozdĺž protitankovej obrannej línie a naďalej operujú v tejto oblasti s cieľom posilniť prednú obrannú líniu a odstrániť hrozby voči obyvateľom a komunitám v severnom Izraeli,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení.
Neposkytla však žiadne údaje o tom, do akej najvzdialenejšej časti libanonského územia jej vojaci postúpili. Podľa správ izraelských médií armáda nemá v tejto fáze zámer zatlačiť jednotky hlbšie ako 20 kilometrov severne od izraelsko-libanonských hraníc.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v uplynulých týždňoch opakovane tvrdil, že židovský štát má v pláne zriadiť „bezpečnostnú zónu“ v južnom Libanone až po rieku Lítaní. Cieľom je podľa neho predísť útokom rakiet a dronov na severný Izrael.
Spravodajský portál ynet informoval, že armáda podľa očakávaní predstaví vláde „operačný plán na kontrolu prvej línie (libanonských) dedín ako hlbokej bezpečnostnej zóny až po líniu obrany proti protitankovým raketám“.
Na základe vojenských zdrojov sa armáda pripravuje posilniť svoje jednotky v južnom Libanone, „ale v súčasnosti nie sú žiadne plány postúpiť hlbšie do krajiny“, napísal denník Haarec. Zdroje podľa neho uviedli, že jednotky dosiahli hranicu označenú ako „frontová línia,“ ktorú určujú schválené operačné plány. Táto línia zahŕňa južné dediny, nachádzajúce sa zhruba desať kilometrov od rieky Lítaní, pričom ide o oblasť pod kontrolou izraelskej armády.
Libanon bol do vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské útoky na Irán 28. februára, vtiahnutý 2. marca po tom, čo Hizballáh v odplate za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího vypálil rakety na Izrael. Ten na útok zareagoval rozsiahlymi náletmi na Libanon a vyslaním svojich jednotiek na juh krajiny.
Pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo od 2. marca podľa tamojších úradov už viac ako 1450 ľudí vrátane 126 detí. Zranenia utrpelo 4400 osôb a vysídlených je približne 1,2 milióna obyvateľov, informuje stanica al-Džazíra.