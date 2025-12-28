< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda dostala nový laserový obranný systém Iron Beam
Izraelský minister obrany Jisrael Kac hovorí o „historickom momente“, ktorý zásadne mení bezpečnostné prostredie.
Autor TASR
Tel Aviv 28. decembra (TASR) – Izraelskej armáde odovzdali vysokovýkonný laserový obranný systém Iron Beam (Železný lúč), ktorý integrujú do viacúrovňovej protivzdušnej obrany krajiny. Oznámilo to v nedeľu izraelské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa nedeľňajšej správy agentúry DPA.
Nový systém vyvinuli zbrojárske firmy Elbit Systems a Rafael a je považovaný za ďalšiu súčasť izraelskej integrovanej protivzdušnej obrany popri systémoch Železná kupola (Iron Dome), Dávidov prak (David's Sling) a Arrow (Šíp). Testy ukázali, že dokáže spoľahlivo zachytiť rakety, mínometné granáty, lietadlá a drony.
Okrem toho je jeho prevádzka výrazne lacnejšia ako pri doterajších systémoch. Podľa odhadov USA by laserová zbraň mohla napríklad zneškodniť drony s nákladmi asi štyri doláre na jedno použitie.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac hovorí o „historickom momente“, ktorý zásadne mení bezpečnostné prostredie. Nový systém je podľa neho plne pripravený na nasadenie a vysiela nepriateľom Izraela jasný signál, aby ho neprovokovali.
Generálny riaditeľ ministerstva obrany Amir Baram uviedol, že odovzdanie laserového systému armáde je „začiatkom technologickej revolúcie“. Kým prebieha produkcia Iron Beam, začali sa aj práce na ďalšej generácii obranných systémov používaných na zemi a vo vzduchu.
