Izraelská armáda hlási prvé obete novej ofenzívy v Pásme Gazy
AP poznamenala, že ide o prvé takéto úmrtia, odkedy Izrael spustil ďalšiu rozsiahlu ofenzívu na palestínskom území.
Autor TASR
Jeruzalem 18. septembra (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že pri výbuchu bombovej nálože nastraženej pri ceste v južnej časti palestínskeho Pásma Gazy prišli o život štyria jej vojaci vo veku od 20 do 26 rokov. Ďalší traja vojaci utrpeli pri výbuchu zranenia, informovali agentúra AFP a spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.
AP poznamenala, že ide o prvé takéto úmrtia, odkedy Izrael spustil ďalšiu rozsiahlu ofenzívu na palestínskom území. Táto operácia vyvolala pobúrenie medzinárodného spoločenstva a masové protesty v Izraeli.
Podľa počiatočného vyšetrovania sa incident odohral počas operácií v jednej zo štvrtí mesta Rafah okolo 09:30 h miestneho času, keď obrnený buldozér D9 čistil cestu, zatiaľ čo za ním jazdili dve vozidlá typu Humvee. Jeden z týchto vozidiel sa potom presunulo na krajnicu cesty, kde bola nastražená výbušnina.
Izraelská armáda stále vyšetruje, aký typ výbušniny bol použitý, ako bola aktivovaná a kedy bola nastražená.
TOI doplnil, že hoci bol Rafah už z veľkej časti zbavený operatívcov Hamasu a infraštruktúry tohto palestínskeho radikálneho hnutia, velenie izraelskej armády sa naďalej domnieva, že sa tam stále nachádza niekoľko desiatok ďalších operatívcov, a to prevažne vo štvrti, kde vo štvrtok došlo k explózii nastraženej výbušniny.
