Izraelská armáda: Hrozba nateraz pominula, ľudia môžu vyjsť z krytov

Tel Aviv 1. októbra (TASR) - Izraelská armáda v utorok večer oznámila, že obyvatelia Izraela už môžu vyjsť z protileteckých krytov. Ďalšia hrozba v podobe útokov z Iránu totiž podľa nej "nateraz" nehrozí. Izraelskí záchranári hlásia, že dvoch ľudí v Tel Avive ľahko poranili šrapnely. Niekoľko ďalších osôb ošetrili v dôsledku ľahkých zranení, ktoré utrpeli pri páde počas úteku do úkrytu.



TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a izraelských denníkov Times of Israel a Haarec.



Izraelská armáda medzičasom ohlásila, že zneškodnila veľký počet rakiet. Ako však priblížil hovorca armády Daniel Hagari, došlo aj k niekoľkým "zásahom" v strednej a južnej časti krajiny. Hagari dodal, že išlo o závažný útok, ktorý bude mať dôsledky. Odmietol však spresniť, kedy a ako naň Izrael zareaguje.



Izraelská armáda predtým informovala, že Irán odpálil na Izrael takmer 200 rakiet. Spravodajský server Axios uvádza, že raketový útok sa odohral v dvoch vlnách.



Reuters s odvolaním sa na výpovede svedkov informoval, že niektoré rakety boli zneškodnené ešte vo vzdušnom priestore Jordánska. Po celom Izraeli sa rozozvučali poplašné sirény, pričom v Jeruzaleme a v údolí rieky Jordán bolo počuť výbuchy.



Jordánske úrady medzičasom informovali, že ich vzdušné sily zneškodnili niekoľko rakiet odpálených z Iránu, ktoré vstúpili do vzdušného priestoru ich krajiny. Nemenované zdroje zo sýrskej armády zase uviedli, že izraelská protivzdušná obrana zneškodnila desiatky rakiet aj nad južnou časťou Sýrie.



Iránska štátna televízia informovala, že 80 percent rakiet zasiahlo svoj cieľ.



Jordánsko pozastavilo leteckú dopravu. Izrael aj Irak uzatvorili svoj vzdušný priestor. Izrael ho však už medzičasom znova otvoril a ohlásil, že leteckú dopravu v nadchádzajúcich hodinách obnovia. Libanonská vláda oznámila, že na dve hodiny zatvára svoj vzdušný priestor.