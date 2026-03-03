Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izraelská armáda identifikovala rakety vypálené z Iránu

Izraelská protivzdušná obrana vystrelila rakety, aby zachytila rakety z Iránu nad Izraelom. Foto: TASR/AP

Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) informuje, že vo viacerých častiach Izraela sa rozozvučali sirény.

Autor TASR
Tel Aviv 3. marca (TASR) - Izraelská armáda v noci na utorok oznámila, že identifikovala rakety vypálené z Iránu na Izrael. Obyvateľov viacerých oblastí krajiny armáda vyzvala, aby sa ukryli, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.

„Pred chvíľou ozbrojené sily Izraela identifikovali rakety vypálené z Iránu smerom na územie Izraelského štátu. Obranné systémy pracujú na ich zachytení,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení.

Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) informuje, že vo viacerých častiach Izraela sa rozozvučali sirény a tamojší obyvatelia dostali nariadenie, aby až do odvolania zostali v úkrytoch.

V strednej časti krajiny úlomky rakiet spôsobili menšie škody, tvrdí TOI. Dosiaľ neboli hlásené žiadne zranenia.

Správy o raketách vypálených z Iránu prišli po tom, čo izraelská armáda oznámila novú vlnu útokov na Teherán, kde podľa svojho vyhlásenia zasiahla sídlo rozhlasovej a televíznej stanice IRIB.
