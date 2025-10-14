< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda identifikovala štyroch mŕtvych rukojemníkov
Armáda dodala, že konečné závery budú stanovené až po tom, ako vyšetrovanie okolností ich smrti dokončí forenzný inštitút Abu Kabir.
Tel Aviv 14. októbra (TASR) - Telá štyroch mŕtvych rukojemníkov, ktoré v pondelok vrátilo Izraelu palestínske militantné hnutie Hamas, súdni znalci identifikovali a izraelské orgány už kontaktovali ich rodiny. Bol medzi nimi aj občan Nepálu, informovala v utorok izraelská armáda, píše TASR podľa agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).
Jedným zo zosnulých je 26-ročný Izraelčan Guy Iluz a druhým 23-ročný študent z Nepálu Bipin Joshi. Mená zvyšných dvoch rukojemníkov neboli na žiadosť rodiny oficiálne zverejnené.
Izraelská armáda uviedla, že Iluz zomrel na následky zranení počas zajatia v Pásme Gazy, pretože mu nebola poskytnutá lekárska starostlivosť.
Nepálsky študent poľnohospodárstva Joshi bol unesený z kibucu Alumim. Podľa odhadov izraelskej armády bol zavraždený v prvých mesiacoch vojny medzi Izralom a Hamasom, ktorá sa začala v októbri 2023.
Ozbrojené krídlo palestínskeho hnutia Hamas - Brigády Izzadína al-Kassáma - v pondelok oznámilo, že medzi zosnulými rukojemníkmi, ktorých Izraelu odovzdali, je aj Josi Šarabi a príslušník izraelskej armády Daniel Peres.
Na základe dohody o prímerí sa v pondelok všetkých 20 žijúcich izraelských rukojemníkov po 738 dňoch v zajatí Hamasu vrátilo do vlasti. Pozostatky 28 mŕtvych rukojemníkov malo militantné hnutie podľa dohody odovzdať tiež, no v pondelok vrátilo iba spomínané štyri telá.
Izraelské Fórum príbuzných rukojemníkov označilo krok Hamasu za „hrubé porušenie“ dohody o prímerí. Hnutie totiž uviedlo, že prepustí všetkých živých rukojemníkov a odovzdá telá všetkých mŕtvych rukojemníkov.
Na základe dohody o prímerí sa v pondelok všetkých 20 žijúcich izraelských rukojemníkov po 738 dňoch v zajatí Hamasu vrátilo do vlasti. Pozostatky 28 mŕtvych rukojemníkov malo militantné hnutie podľa dohody odovzdať tiež, no v pondelok vrátilo iba spomínané štyri telá.
