Izraelská armáda identifikovala štyroch mŕtvych rukojemníkov

Kvety a nápis v hebrejčine s textom „Sorry“ (Prepáčte) sú umiestnené na lavičke pred Abu Kabir, forenzným inštitútom, kde prebiehala identifikácia štyroch tiel, ktoré zadržiaval Hamas v Pásme Gazy, v Tel Avive, Izrael, utorok, 14. október 2025. Foto: TASR/AP

Tel Aviv 14. októbra (TASR) - Telá štyroch mŕtvych rukojemníkov, ktoré v pondelok vrátilo Izraelu palestínske militantné hnutie Hamas, súdni znalci identifikovali a izraelské orgány už kontaktovali ich rodiny. Bol medzi nimi aj občan Nepálu, informovala v utorok izraelská armáda, píše TASR podľa agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).

Jedným zo zosnulých je 26-ročný Izraelčan Guy Iluz a druhým 23-ročný študent z Nepálu Bipin Joshi. Mená zvyšných dvoch rukojemníkov neboli na žiadosť rodiny oficiálne zverejnené.

Izraelská armáda uviedla, že Iluz zomrel na následky zranení počas zajatia v Pásme Gazy, pretože mu nebola poskytnutá lekárska starostlivosť.

Nepálsky študent poľnohospodárstva Joshi bol unesený z kibucu Alumim. Podľa odhadov izraelskej armády bol zavraždený v prvých mesiacoch vojny medzi Izralom a Hamasom, ktorá sa začala v októbri 2023.

Armáda dodala, že konečné závery budú stanovené až po tom, ako vyšetrovanie okolností ich smrti dokončí forenzný inštitút Abu Kabir.

Ozbrojené krídlo palestínskeho hnutia Hamas - Brigády Izzadína al-Kassáma - v pondelok oznámilo, že medzi zosnulými rukojemníkmi, ktorých Izraelu odovzdali, je aj Josi Šarabi a príslušník izraelskej armády Daniel Peres.

Na základe dohody o prímerí sa v pondelok všetkých 20 žijúcich izraelských rukojemníkov po 738 dňoch v zajatí Hamasu vrátilo do vlasti. Pozostatky 28 mŕtvych rukojemníkov malo militantné hnutie podľa dohody odovzdať tiež, no v pondelok vrátilo iba spomínané štyri telá.

Izraelské Fórum príbuzných rukojemníkov označilo krok Hamasu za „hrubé porušenie“ dohody o prímerí. Hnutie totiž uviedlo, že prepustí všetkých živých rukojemníkov a odovzdá telá všetkých mŕtvych rukojemníkov.
