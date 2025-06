Izraelská armáda: Irán je hrozbou pre celý svet

Tel Aviv 24. júna (TASR) - Izraelská armáda (IDF) v pondelok uviedla, že iránske odvetné útoky na americké základne v Katare dokázali, že Irán je hrozbou pre celý svet. Iránske útoky odsúdil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý vyzval na návrat k diplomacii. Saudská Arábia označila pondelkový útok za „neospravedlniteľný“ a ponúkla nasadenie všetkých svojich kapacít na podporu Kataru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Chcem povedať, že toto je ďalší dôkaz nepriateľstva a násilia a toho, že Irán je teroristický štát, ktorý ohrozuje nielen Izrael, ale aj celý Blízky východ vrátane jeho susedov a celý svet,“ povedal hovorca izraelskej armády.



Francúzsky prezident sa k útoku vyjadril na sieti X, kde napísal: „Špirála násilia sa musí skončiť.“ Vyzval tiež všetky strany na maximálnu zdržanlivosť, deeskaláciu a návrat k rokovaciemu stolu. Šéf francúzskej diplomacie Jean-Noël Barrot pre verejnoprávnu stanicu France 2 povedal, že ide o nebezpečnú eskaláciu, za ktorú nesie veľkú zodpovednosť Irán. „Je to kolobeh násilia, ktorý vystavuje región riziku rozsiahleho požiaru, ktorý by mal veľmi vážne následky aj tu doma,“ uviedol Barrot.



Saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí taktiež odsúdilo útok voči Kataru. „Toto je neprijateľné a neospravedlniteľné za akýchkoľvek podmienok. Kráľovstvo potvrdzuje svoju solidaritu a plnú podporu pre Katar a ponúka všetky svoje kapacity na podporu sesterského štátu Katar vo všetkých opatreniach, ktoré prijme“.



Spojené arabské emiráty vyzvali na diplomatické riešenie a vyhlásili, že „seriózny dialóg je jedinou cestou k prekonaniu súčasných kríz a zachovaniu bezpečnosť a stabilitu regiónu a bezpečnosť jeho obyvateľov“.



Obavy z eskalácie vyjadril aj Egypt, ktorý vyzval na medzinárodné a regionálne úsilie, aby sa situácia nezhoršovala. Jordánske ministerstvo zahraničných vecí zas uviedlo, že útok predstavuje porušenie zvrchovanosti Kataru a vyzval k návratu k rokovaniam, píše DPA.



Ministerstvo zahraničných vecí Iraku v reakcii na útoky varovalo pred „širšou konfrontáciou“. Irak opakovane varoval „pred nebezpečenstvom zapájania sa nových strán do konfliktu, ktoré by mohli viesť k širšej konfrontáciu a ďalšiemu regionálnemu napätiu“, uviedol iracký rezort diplomacie.



Irán v pondelok útočil raketami na americkú leteckú základňu al-Udajd v Katare. Dauha tvrdí, že jej protivzdušná obrana rakety zachytila. Útoky prišli v reakcii na nedeľňajšie údery USA na jadrové ciele v Iráne.