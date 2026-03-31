Izraelská armáda je pripravená bojovať proti Iránu ďalšie týždne
Vojna na Blízkom východe sa začala 28. februára, keď spoločné letecké útoky USA a Izraela na Irán podnietili odvetné údery Teheránu v celom regióne.
Autor TASR
Tel Aviv 31. marca (TASR) - Izraelská armáda v utorok uviedla, že je pripravená na ďalšie týždne bojov. Vyhlásila to po to vyjadreniach premiéra Benjamina Netanjahua, že vojna s Iránom je už za polovicou svojho trvania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Netanjahu v pondelok pre americkú televíziu Newsmax uviedol, že vojna je „určite za polovicou“, no odmietol uviesť jej konkrétny časový rámec. Upresnil, že za polovicou je samotná operácia a nie nevyhnutne čas potrebný na jej vykonanie.
„Sme pripravení pokračovať v operáciách aj v nasledujúcich týždňoch,“ povedal vojenský predstaviteľ novinárom. „Máme ciele, muníciu aj ľudské zdroje. A je na... vedení, aby o tom rozhodlo,“ dodal.
Vojna na Blízkom východe sa začala 28. februára, keď spoločné letecké útoky USA a Izraela na Irán podnietili odvetné údery Teheránu v celom regióne.
Americký prezident Donald Trump pôvodne tvrdil, že operácia bude prebiehať štyri až šesť týždňov. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio v pondelok povedal, že vojna potrvá niekoľko týždňov namiesto mesiacov, a to v kontexte rastúceho odporu americkej verejnosti voči konfliktu, ktorý spôsobil prudký nárast cien ropy.
