Izraelská armáda napriek prímeriu pokračuje v útokoch na Pásmo Gazy
Svedkovia tvrdia, že izraelské lietadlá vykonali desať náletov v oblastiach východne od mesta Chán Júnis na juhu palestínskeho územia. Paľbu z tankov hlásili východne od mesta Gaza na severe enklávy.
Autor TASR
Gaza 30. októbra (TASR) - Izraelské lietadlá a tanky vo štvrtok útočili na oblasti vo východnej časti Pásma Gazy. S odvolaním na tamojších obyvateľov a svedkov o tom informovala agentúra Reuters. Izraelská armáda pritom v stredu uviedla, že po obnovených útokoch opäť začala uplatňovať prímerie vo vojne s militantným hnutím Hamas, píše TASR.
Svedkovia tvrdia, že izraelské lietadlá vykonali desať náletov v oblastiach východne od mesta Chán Júnis na juhu palestínskeho územia. Paľbu z tankov hlásili východne od mesta Gaza na severe enklávy. Palestínske orgány dosiaľ nehlásili žiadne zranenia či úmrtia.
Izraelská armáda podľa svojho vyhlásenia vykonala precízne útoky proti „teroristickej infraštruktúre, ktorá predstavovala hrozbu jednotkám“ v oblastiach naďalej okupovaných Izraelom. Svedkovia uviedli, že nevideli útoky mimo oblastí, ktoré kontroluje izraelská armáda.
Štvrtkové útoky sú podľa Reuters najnovšou skúškou krehkého prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok obvinil Hamas z porušenia prímeria a nariadil armáde okamžité údery na ciele v Pásme Gazy. Útoky si podľa tamojších zdravotníckych orgánov vyžiadali 104 obetí na životoch vrátane 46 detí a 20 žien.
Izrael taktiež tvrdí, že pri streľbe na jeho jednotky v oblasti za tzv. žltou líniou zahynul jeho vojak. Palestínska skupina odmieta obvinenie zo zodpovednosti za tento incident.
Armáda zverejnila zoznam mien 26 militantov, ktorí boli podľa nej terčom tohtotýždňových útokov. Jeden z militantov sa údajne podieľal na útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy.
Mediálny úrad v Gaze kontrolovaný Hamasom vyhlásil, že spomínaný zoznam je súčasťou „systematickej dezinformačnej kampane“ s cieľom zakryť zločiny proti civilistom v Gaze.
Spojené štáty a regionálni sprostredkovatelia prímeria v Pásme Gazy podľa oboznámených zdrojov rýchlo zasiahli, aby obnovili pokoj zbraní.
