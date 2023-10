Izraelská armáda nariadila evakuáciu ľudí pri hraniciach s Libanonom

Jeruzalem 16. októbra (TASR) - Izraelská armáda nariadila v pondelok evakuáciu obyvateľov z územia pri libanonských hraniciach, informuje TASR podľa správ agentúr AFP, AP a DPA.



Armáda vo vyhlásení nariadila "realizáciu plánu na evakuáciu obyvateľov severu Izraelu, ktorí žijú v oblasti do dvoch kilometrov od libanonských hraníc" do štátnych ubytovacích zariadení. Podľa kancelárie izraelského ministra obrany sa nariadenie týka 28 komunít.



Izraelská armáda ešte v nedeľu vyhlásila štvorkilometrovú oblasť od hraníc s Libanonom za zakázanú zónu, pripomína DPA.



Armáda rozhodla o evakuácii obyvateľstva v období stále častejšieho cezhraničného ostreľovania sa medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh. Ostreľovanie zosilnelo po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael spred vyše týždňa, ktorý prerástol v ozbrojený konflikt.



Hizballáh uviedol, že častejšie útoky v pohraničí sú varovaním a nechce vstúpiť do vojny. Situácia na izraelsko-libanonskej hranici však vyvoláva obavy z ďalšej regionálnej eskalácie konfliktu, píše DPA.