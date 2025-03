Izraelská armáda nariadila evakuáciu väčšiny mesta Rafah v Pásme Gazy

Gaza 31. marca (TASR) - Izraelská armáda v pondelok nariadila evakuáciu väčšiny mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Tvrdí, že sa „vracia do boja s veľkou silou, aby eliminovala kapacity teroristických organizácií v týchto oblastiach“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP a portálu The Times of Israel (TOI).



Izrael 18. marca obnovil boje v Pásme Gazy. Izraelský minister obrany Jisrael Kac deklaroval, že bude v útokoch pokračovať, kým nebudú prepustení všetci zostávajúci rukojemníci zadržiavaní palestínskym militantným hnutím Hamas.



Hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai podľa TOI na sieti X zverejnil mapu oblastí, z ktorých sa majú Palestínčania evakuovať. Podľa nariadenia sa majú presunúť do humanitárnej zóny al-Mawásí pri pobreží Stredozemného mora na juhu Pásma Gazy. Príkazy na evakuáciu sa týkajú takmer celého mesta a okolitých oblastí.



Armáda v sobotu oznámila, že rozšírila svoju pozemnú operáciu proti Hamasu do ďalšej štvrte Rafahu. AP pripomína, že palestínske pohraničné mesto na hraniciach s Egyptom bolo terčom izraelskej vojenskej operácie aj minulý rok v máji, pričom veľké časti ostali po bojoch zničené.



Izraelské sily obsadili strategickú nárazníkovú zónu pozdĺž hraníc a nestiahli sa z nej, ako sa požadovalo v dohode o prímerí, ktorá v Pásme Gazy vstúpila do platnosti 19. januára po viac ako 15 mesiacoch bojov. Izrael uviedol, že musí byť prítomný v tejto oblasti, aby zabránil pašovaniu zbraní.



Izrael prisľúbil, že zintenzívni svoje vojenské operácie, kým Hamas neprepustí zvyšných rukojemníkov. Taktiež požaduje, aby bolo militantné hnutie odzbrojené a aby opustilo územie, čo sú podmienky, ktoré neboli zahrnuté v dohode o prímerí a ktoré Hamas odmietol, píše AP.