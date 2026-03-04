< sekcia Zahraničie
Izrael nariadil Libanončanom presunúť sa na sever od rieky Lítání
Izraelská armáda už v utorok oznámila, že na juhu Libanonu vytvorí nárazníkovú zónu s cieľom chrániť komunity na severe Izraela pred ostreľovaním zo strany Hizballáhu.
Autor TASR
Jeruzalem 4. marca (TASR) - Izraelská vláda v stredu nariadila obyvateľom južného Libanonu, aby sa presunuli do oblastí severne od rieky Lítání. Izraelské sily v oblasti naďalej pokračujú v útokoch na libanonské militantné hnutie Hizballáh. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Obyvatelia južného Libanonu - musíte sa okamžite presunúť do oblastí severne od rieky Lítání,“ uviedol na sociálnej sieti X hovorca izraelskej armády pre arabské publikum Avichaj Adrai. „Pre vašu vlastnú ochranu musíte okamžite opustiť svoje domovy. Každý, kto sa nachádza v blízkosti bojovníkov, zariadení alebo zbraní Hizballáhu, je v ohrození života. Každá budova alebo dom, ktorý Hizballáh využíva na vojenské účely, je legitímnym cieľom a môže byť zasiahnutá,“ varoval.
Izraelská armáda už v utorok oznámila, že na juhu Libanonu vytvorí nárazníkovú zónu s cieľom chrániť komunity na severe Izraela pred ostreľovaním zo strany Hizballáhu. V ten istý deň izraelské jednotky podľa libanonských zdrojov agentúry AFP postúpili do niektorých pohraničných oblastí. Prítomnosť izraelských jednotiek v stredu hlásili v meste Chijám asi šesť kilometrov od hranice.
Izrael útočil na ciele Hizballáhu už v noci na pondelok po tom, čo libanonské hnutie v reakcii na americko-izraelskú operáciu v Iráne odpálil rakety na sever Izraela. Libanonská vláda následne zakázala vojenské aktivity Hizballáhu, ktorý finančne aj vojensky podporuje Irán.
