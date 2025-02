Izraelská armáda nasadila v Džaníne na Západnom brehu tankovú divíziu

Tel Aviv 23. februára (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie operácií na okupovanom Západnom brehu Jordánu vrátane nasadenia tankovej divízie v meste Džanín. Tanky budú na tomto území operovať prvýkrát od konca druhého palestínskeho povstania (intifády) v roku 2005. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).



"Armáda, Šin Bet (tajná služba) a pohraničná polícia pokračujú v protiteroristickej operácii v severnej Samárii (Západný breh) a rozširujú ofenzívne aktivity v oblasti," uviedla armáda vo vyhlásení a dodala, že "v rámci ofenzívy bude v Džaníne operovať tanková divízia".



Izraelská jednotky podľa TOI v nedeľu ráno začali operácie v niekoľkých dedinách v blízkosti Džanínu.



Izraelská armáda od 21. januára uskutočňuje rozsiahlu ofenzívu na severnom Západnom brehu Jordánu, nazvanú operácia "železný múr", pripomína TOI. Operácia začala len dva dni po tom, čo v Pásme Gazy vstúpila do platnosti dohoda o prímerí medzi Izraelom a a palestínskym militantným hnutím Hamas. Podľa OSN si izraelská operácia týkajúca sa utečeneckých táborov v blízkosti miest Džanín, Túlkarim a Túbás vyžiadala najmenej 40 obetí. Najmenej 40.000 ľudí bolo vysídlených.