Izraelská armáda našla pozostatky posledného rukojemníka v Pásme Gazy
Navrátenie všetkých rukojemníkov bolo kľúčovou podmienkou ukončenia prvej fázy mierového plánu pre Pásmo Gazy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR,aktualizované
Gaza 26. januára (TASR) - Izraelská armáda v pondelok oznámila, že na východe mesta Gaza našla a identifikovala pozostatky posledného izraelského rukojemníka v Pásme Gazy. Telo Rana Gviliho bolo posledným nachádzajúcim sa v tejto palestínskej enkláve od útoku militantného hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra 2023, pri ktorom bolo unesených celkovo 251 ľudí. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
Izraelská armáda uviedla, že jej zástupcovia po identifikačnom procese informovali Gviliho rodinu o nájdení jeho pozostatkov a plánovanom prevezení na územie Izraela na pohreb. „Všetci rukojemníci zadržiavaní v Pásme Gazy tak boli repatriovaní,“ dodala.
Navrátenie všetkých rukojemníkov bolo kľúčovou podmienkou ukončenia prvej fázy mierového plánu pre Pásmo Gazy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Izrael taktiež v nedeľu vyhlásil, že po nájdení Gviliho tela znovu otvorí hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom.
Gvili mal v čase útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 24 rokov a slúžil v policajnej jednotke. Počas bojov v kibuci Alumim bol postrelený a následne ho militanti odviedli do Pásma Gazy. Izraelskí predstavitelia v januári 2024 jeho rodičom potvrdili, že zraneniam podľahol.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nájdenie pozostatkov posledného rukojemníka v Pásme Gazy označil za „neuveriteľný úspech“. „Sľúbil som, že všetkých privedieme domov a všetkých sme priviedli domov,“ vyhlásil pre izraelské médiá. Hnutie Hamas v reakcii uviedlo, že návrat Gviliho pozostatkov demonštruje jeho záväzok voči dohodnutému prímeriu.
