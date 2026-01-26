Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 26. január 2026Meniny má Tamara
< sekcia Zahraničie

Izraelská armáda našla pozostatky posledného rukojemníka v Pásme Gazy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Navrátenie všetkých rukojemníkov bolo kľúčovou podmienkou ukončenia prvej fázy mierového plánu pre Pásmo Gazy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Autor TASR
,aktualizované 
Gaza 26. januára (TASR) - Izraelská armáda v pondelok oznámila, že na východe mesta Gaza našla a identifikovala pozostatky posledného izraelského rukojemníka v Pásme Gazy. Telo Rana Gviliho bolo posledným nachádzajúcim sa v tejto palestínskej enkláve od útoku militantného hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra 2023, pri ktorom bolo unesených celkovo 251 ľudí. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).

Izraelská armáda uviedla, že jej zástupcovia po identifikačnom procese informovali Gviliho rodinu o nájdení jeho pozostatkov a plánovanom prevezení na územie Izraela na pohreb. „Všetci rukojemníci zadržiavaní v Pásme Gazy tak boli repatriovaní,“ dodala.

Navrátenie všetkých rukojemníkov bolo kľúčovou podmienkou ukončenia prvej fázy mierového plánu pre Pásmo Gazy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Izrael taktiež v nedeľu vyhlásil, že po nájdení Gviliho tela znovu otvorí hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom.

Gvili mal v čase útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 24 rokov a slúžil v policajnej jednotke. Počas bojov v kibuci Alumim bol postrelený a následne ho militanti odviedli do Pásma Gazy. Izraelskí predstavitelia v januári 2024 jeho rodičom potvrdili, že zraneniam podľahol.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nájdenie pozostatkov posledného rukojemníka v Pásme Gazy označil za „neuveriteľný úspech“. „Sľúbil som, že všetkých privedieme domov a všetkých sme priviedli domov,“ vyhlásil pre izraelské médiá. Hnutie Hamas v reakcii uviedlo, že návrat Gviliho pozostatkov demonštruje jeho záväzok voči dohodnutému prímeriu.
.

Neprehliadnite

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude

Týždenník: Najspoľahlivejší koaličný partner