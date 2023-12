V Pásme Gazy našli telo francúzsko-izraelského rukojemníka

Jeruzalem 15. decembra (TASR) - Izraelská armáda (IDF) v piatok oznámila, že pri operácii v Pásme Gazy našla a previezla do Izraela telo francúzsko-izraelského rukojemníka Elju Toledana. Do palestínskej enklávy ho uniesli militanti z hnutia Hamas počas teroristických útokov 7. októbra. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Počas operácie v Gaze našli špeciálne sily IDF telo rukojemníka Elju Toledana (28) a vzali ho naspäť do Izraela," uviedla izraelská armáda v oznámení. Dodala, že pozostatky identifikovali forenzní odborníci.



Toledano bol jedným z približne 240 unesených ľudí, keď sa zabával na tanečnej párty "Tribe of Nova" spolu s priateľkou Miou Šemovou. Tú Hamas prepustil koncom novembra počas dočasného prímeria.



Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová uviedla, že jej krajina "je hlboko zarmútená správou o smrti nášho krajana Elju Toledana". Na sociálnej sieti X napísala: "Našou prioritou je prepustenie všetkých rukojemníkov."



Podľa izraelskej armády je v Pásme Gazy stále zadržiavaných 135 rukojemníkov.



Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že Hamas pri útokoch zo 7. októbra zabil okolo 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Podľa Hamasom ovládaného ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy pripravila následná izraelská vojenská ofenzíva o život vyše 18.700 ľudí.